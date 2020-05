Di Anna Lodeserto:

L’evento World Dance Movement di Castellana Grotte, giunto alla dodicesima edizione , quest’anno si svolgerà online dal 6 al 19 luglio.

World Dance Movement at Home è il nome dell’edizione 2020. ” Troppo doloroso imporre la distanza in un’arte – ha dichiarato l’organizzatrice Annalisa Bellini – che è fisicità, contatto, corpo. ” La situazione sanitaria italiana, e mondiale, ha imposto delle limitazioni alla quotidianità portando con sé ,come logica conseguenza, la necessità di cambiare e modificare gli eventi culturali e non solo.

L’evento gratuito WDM at Home, pur avendo cambiato forma, non avrà limiti di interazioni ed offrirà, comunque, ai danzatori che si iscriveranno la possibilità di studiare e di partecipare a stage con docenti e professionisti di fama internazionale.

Tra i professionisti del settore ,che metteranno la loro esperienza e le loro competenze al servizio di coloro che contatteranno privatamente le pagine social del Festival ,spiccano nomi quali Michèle Assaf, Vito Cassano, Claudia Cavalli, Bruno Collinet, Bill Goodsoon, Veronica Peparini, Igal Perry.

” I lavori organizzativi – ha affermato Annalisa Bellini – sono iniziati già in autunno. Ma a febbraio, purtroppo, la macchina si è bloccata”. Superfluo sarebbe spiegare le motivazioni alla base dello stop, e più che comprensibile è d’altro canto la scelta di disdire , già da febbraio, da parte di alcuni gruppi stranieri.

Coloro già iscritti all’edizione 2020 non potranno ricevere alcun rimborso della quota, in quanto non è previsto dal regolamento. Ma nulla andrà perso. La somma sarà utilizzabile per partecipare all’edizione WDM 2021.

L’iniziativa Che pazzi video collection – A dance tribute to Mimmo ( organizzatore dell’evento venuto a mancare lo scorso febbraio) è un contest organizzato dal WDM. I danzatori dovranno esibirsi e registrarsi ,per un arco temporale che non superi i 45 secondi, sulle note del brano di Ludovico Einaudi Le onde. Successivamente alla ripresa sarà necessario postare su Facebook ed Instagram il video utilizzando l’hashtag #ChePazziWDM ed inviarlo , inoltre, all’indirizzo mail info@worlddancemovement.com

Il vincitore, o la vincitrice, sarà selezionato in modo del tutto casuale il 28 maggio. In palio ci sono due settimane di lezioni gratuite per il WDM 2021.

Questo evento è importante in quanto costituisce un vero e proprio palcoscenico per tutti i tipi di danza. Costituisce un importante punto di riferimento per chi vuole perfezionarsi, per coloro i quali vogliano aggiungere skills al proprio curriculum.

“Avevamo un sogno – ha concluso Annalisa Bellini – ossia quello di portare nella nostra amata Puglia danzatori ed artisti provenienti da tutto il mondo. L’amore profondo e sincero per la nostra terra e per l’arte ci ha spinto a dare vita a questo progetto.”

La manifestazione è particolarmente importante anche per l’economia locale, in quanto gli iscritti colgono l’occasione per visitare e conoscere non solo la città ospitante ma anche i borghi ed i paesi limitrofi.

Il World Dance Movement è organizzato dall’associazione WDM, dalla Tezoro Production di Michèle Assaf ( tra l’ altro direttrice Artistica dell’evento) e da Artinscena Scuola di Danza di Annalisa Bellini.

Vede, inoltre, il sostegno del Comune di Castellana Grotte – Assessorato al Turismo ed allo Spettacolo, Grotte di Castellana SRL, CrossingArts e Regione Puglia.