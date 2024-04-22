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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Corte dei Conti: il consigliere comunale pugliese deve pagare 60 centesimi Difformità

22 Aprile 2024
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La Corte dei Conti è stata anche quest’anno molto rigorosa nell’esaminare la situazione dei gruppi in consiglio regionale della Puglia. Cartelle di pagamento praticamente per tutti i quasi, per difformità riscontrate riguardo ai pagamenti ad esempio del personale.

Secondo quanto raccontato dal tgnorba è singolare il caso del consigliere regionale Francesco La Notte. Per lui la cartella di pagamento è di 60 centesimi di euro. Lui, intervistato per il telegiornale, ha detto che pagherà l’importo per intero, non a rate per evitare aggravi sui costi.

 

 


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