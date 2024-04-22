La Corte dei Conti è stata anche quest’anno molto rigorosa nell’esaminare la situazione dei gruppi in consiglio regionale della Puglia. Cartelle di pagamento praticamente per tutti i quasi, per difformità riscontrate riguardo ai pagamenti ad esempio del personale.

Secondo quanto raccontato dal tgnorba è singolare il caso del consigliere regionale Francesco La Notte. Per lui la cartella di pagamento è di 60 centesimi di euro. Lui, intervistato per il telegiornale, ha detto che pagherà l’importo per intero, non a rate per evitare aggravi sui costi.