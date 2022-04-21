Oggi è la Giornata mondiale della Terra. Si tiene ogni anno da oltre mezzo secolo il 22 aprile, l’Earthday, per richiamare a comportamenti rispettosi del pianeta. Molte iniziative, anche in Italia e specificamente in Puglia.
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