Di seguito un comunicato diffuso da Pugliapromozione:

La Puglia dei centri storici promossa attraverso 10 racconti ambientati in uno di cinque pittoreschi borghi: Bovino, Vico del Gargano, Cisternino, Galatone e Pulsano. E’ questo l’obiettivo della selezione di 10 scrittori pugliesi ai quali sarà affidata la stesura completa di un libro di racconti con lo scopo di valorizzare i territori e di metterne in risalto le peculiarità del patrimonio culturale e naturale.

L’iniziativa è stata indetta da Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) in qualità di partner del progetto “HAMLET – Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”, finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020. Oltre a Pugliapromozione, il partenariato conta sulla presenza del Ministero dei Beni Culturali dell’Albania (capofila), in partnership con l’Istituto Urbano di Ricerca di Tirana, del Ministero dei Beni Culturali del Montenegro e della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI – Provincia di Bari.

La scadenza dell’avviso, e quindi il termine ultimo per le candidature, è l’11 maggio 2020.

Ad ognuno dei dieci scrittori selezionati, un premio pari a 1.500 euro, e la soddisfazione di vedere il proprio racconto pubblicato in un libro che punta, in linea con il progetto, allo sviluppo del turismo mettendo in evidenza gli assetti paesaggistici e culturali dei territori selezionati. Tramite una strategia comune, il progetto Hamlet vuole incrementare la cooperazione fra Italia, Albania e Montenegro, creando prodotti e servizi offerti con gli stessi standard, individuati da uno stesso Marchio capace di identificare le peculiarità dell’area Adriatica.

Un’occasione imperdibile per scrittori pugliesi, esperti ed amatori, che potranno così celebrare l’unicità della propria regione, utilizzando uno degli strumenti che più stimolano l’immaginazione e meno subiscono il passare del tempo: la narrativa.

L’avviso e il modello di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito di Pugliapromozione: www.agenziapugliapromozione.it (sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di gara e contratti” > “Avvisi informativi” o https://tinyurl.com/y9zdpl8v).