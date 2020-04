Di Nino Sangerardi:

Quando si andrà a votare per eleggere il nuovo Consiglio regionale e Presidente della Giunta pugliesi? Il Governo nazionale ha varato un provvedimento utile a rinviare, stante la pandemia Covid 19, le consultazioni probabilmente all’autunno. Oltre alla Puglia sono interessate Veneto, Liguria, Toscana, Campania e Marche i cui Consigli regionali furono eletti in data 31 maggio 2015.

Nel frattempo la Giunta regionale pugliese ha approvato le misure “al fine di conseguire una più efficiente e corretta organizzazione delle attività connesse alle imminenti elezioni regionali 2020, in collaborazione con il Consiglio e le Prefetture territoriali”.

Verrà istituito un gruppo di lavoro con ruolo di supporto tecnico-giuridico per la dovuta applicazione di quanto prescritto dalla Legge regionale n.5/2005.

La Regione potrà avvalersi della collaborazione dei tecnici qualificati di Innovapuglia spa (società 100% proprietà della medesima Regione) in merito alle operazioni previste dalla piattaforma informatica SIEL (sistema informativo elettorale) concessa dal Ministero dell’Interno, relativa all’acquisizione e trasmissione dei dati elettorali provenienti dai Comuni.

Con successive delibere presidente e assessori regionali impegneranno le spese monetarie per lo svolgimento della consultazione elettorale.

In particolare : compensi dovuti alla Corte di Appello,acquisto materiale di cartolibreria, schede e verbali e manifesti, prodotti informatici,forniture linee telefoniche,utilizzo tecnici e operatori di Innovapuglia spa,lavoro straordinario del personale regionale impegnato nel servizio di data entry presso le Prefetture nei giorni di votazione,necessità eventuale acquisto di beni e servizi per il preciso espletamento delle operazioni elettorali,eccetera.

Il totale dello stanziamento pari a 15.158.566,97 euro.

Bisognerà eleggere 50 consiglieri più il presidente.