Sales Power srl, fornitore di servizi di assistenza commerciale e consulenza in materia di marketing nel settore retail;

Il Gruppo impiega circa 2500 persone in attività di vendita multicanale con servizi di BPO su clienti nel settore utility, telco, energia, assicurazioni, e attività in store per clienti quali Tim, Samsung, e presidi nei centri commerciali in ambito energia.

Andando nel dettaglio, i ricavi da contact & call center valgono circa il 70% dei volumi del gruppo, mentre le attività nei punti fisici in store rispecchiano il restante 30%.

Questi risultati sono dovuti principalmente al consolidamento della rete commerciale su tutto il territorio nazionale, insieme a una maggiore razionalizzazione delle strutture operative, che vede lo sviluppo delle operations in Lombardia, Puglia, Campania e Calabria.

“La strategia di diversificazione del Gruppo ha permesso in un anno complesso come il 2019, di garantire risultati più che soddisfacenti – spiega Felice Saladini, presidente e fondatore di Esse Group – “Grazie a dinamiche commerciali favorevoli, abbiamo avuto l’opportunità di affrontare con successo le sfide del mercato. I dati di bilancio evidenziano come la nuova strategia aziendale di Gruppo, delineata nel piano industriale di Gruppo, abbia consentito di raggiungere nel 2019 risultati positivi per gli azionisti, in linea con quanto previsto anche negli anni successivi”.

Il piano industriale 2019/2022 ha come obiettivo principale l’affermazione nel mercato sui servizi multicanale di BPO (Business Process Outsourcing), con ampliamento nei settori Insurance e Finance attraverso l’acquisizione di asset strategici.

A fine 2020 Esse Group prevede infatti di raggiungere ricavi per circa 50 milioni di euro e un margine operativo lordo di circa 5.5 milioni, risultati che tengono conto di nuove operazioni sul mercato.