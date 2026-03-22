Partita difficile oggi (ore 18) all’Olimpico per il Lecce nella giornata del campionato di calcio di serie A. La squadra salentina affronta l’altra giallorossa, la Roma, e ha bisogno di fare punti, soprattutto dopo il successo a Parma della Cremonese ieri.
Serie B: si disputa (ore 15) Bari-Carrarese con i pugliesi, anche in questo caso, bisognosi di punti per cercare di tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica.
Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Cavese-Foggia (ore 12,30); Audace Cerignola-Giugliano (ore 14,30),
Serie D girone H: altro spareggio di testa, Paganese-Martina in programma come Acerrana-Virtus Francavilla Fontana, Afragolese-Fidelis Andria, Città di Fasano-Manfredonia, Gravina in Puglia-Barletta, Heraclea-Sarnese, Nardò-Francavilla in Sinni, Nola-Pompei, Real Normanna-Ferrandina.
Eccellenza pugliese: Atletico Racale-Virtus Mola, Brindisi-Polimnia, Gallipoli-Nuova Spinazzola, Novoli-Taranto, Taurisano-Unione calcio (ore 15); Atletico Acquaviva-Toma Maglie, Bisceglie-Ugento (ore 15,30); Canosa-Brilla Campi, Soccer Massafra-Bitonto (ore 16). Riposa: Galatina. Ritirato: Foggia Incedit.