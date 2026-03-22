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Referendum: si vota Oggi e domani. Elettori: oltre 51 milioni fra cui più di 3 milioni in Puglia e meno di mezzo milione in Basilicata

22 Marzo 2026
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Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. A seguire lo scrutinio. Trattandosi di referendum confermativo non c’è bisogno del quorum: qualunque sia il numero dei votanti, chi prende un voto in più vince.

Questo il quesito del referendum costituzionale.

Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?

Chi vota sì approva le modifiche, chi vota no mantiene l’attuale formulazione di quegli articoli della Costituzione.

Gli elettori sono 51424729 di cui 5477619 residenti all’estero. I pugliesi sono 3173407 (in 4032 sezioni di voto) e i lucani 432962 (in 683 sezioni di voto).

Si svolgono anche le elezioni supportive in 76 Comuni tra le province di Padova e Rovigo per eleggere due deputati al posto di Alberto Stefani (diventato presidente della Regione Veneto)  e Massimo Bitonci diventato assessore nella stessa Regione. Sette complessivamente i candidati in questo turno elettorale.

 

 

 

 

 

 

 


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