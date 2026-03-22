notizia in aggiornamento
|
ITALIA
|
61.533 su 61.533
|
14,92
|
38,90
|
PUGLIA
|
4.032 su 4.032
|
12,13
|
30,96
|BARI
|1.224 su 1.224
|13,08
|32,06
|ACQUAVIVA DELLE FONTI
|20 su 20
|12,40
|35,57
|ADELFIA
|16 su 16
|12,69
|31,09
|ALBEROBELLO
|9 su 9
|11,31
|31,99
|ALTAMURA
|60 su 60
|9,95
|28,73
|BARI
|344 su 344
|15,62
|34,62
|BINETTO
|2 su 2
|12,08
|33,24
|BITETTO
|11 su 11
|11,05
|31,72
|BITONTO
|51 su 51
|12,61
|29,55
|BITRITTO
|11 su 11
|12,36
|33,53
|CAPURSO
|15 su 15
|13,61
|31,25
|CASAMASSIMA
|16 su 16
|11,93
|29,83
|CASSANO DELLE MURGE
|13 su 13
|11,98
|32,54
|CASTELLANA GROTTE
|18 su 18
|12,31
|32,76
|CELLAMARE
|6 su 6
|12,63
|29,37
|CONVERSANO
|23 su 23
|12,41
|34,12
|CORATO
|44 su 44
|12,30
|32,15
|GIOIA DEL COLLE
|25 su 25
|12,48
|31,63
|GIOVINAZZO
|23 su 23
|16,02
|36,79
|GRAVINA IN PUGLIA
|34 su 34
|9,73
|26,83
|GRUMO APPULA
|12 su 12
|11,33
|28,31
|LOCOROTONDO
|12 su 12
|11,39
|32,46
|MODUGNO
|34 su 34
|14,71
|32,88
|MOLA DI BARI
|28 su 28
|11,70
|29,90
|MOLFETTA
|60 su 60
|14,75
|32,45
|MONOPOLI
|52 su 52
|12,47
|31,01
|NOCI
|17 su 17
|11,85
|30,44
|NOICATTARO
|22 su 22
|10,01
|27,81
|PALO DEL COLLE
|20 su 20
|11,47
|29,61
|POGGIORSINI
|2 su 2
|11,40
|31,88
|POLIGNANO A MARE
|18 su 18
|11,36
|31,63
|PUTIGNANO
|25 su 25
|16,20
|37,93
|RUTIGLIANO
|19 su 19
|8,81
|27,94
|RUVO DI PUGLIA
|23 su 23
|11,97
|29,72
|SAMMICHELE DI BARI
|8 su 8
|10,21
|33,40
|SANNICANDRO DI BARI
|11 su 11
|10,80
|29,61
|SANTERAMO IN COLLE
|23 su 23
|11,26
|32,14
|TERLIZZI
|22 su 22
|12,13
|31,49
|TORITTO
|10 su 10
|11,20
|27,40
|TRIGGIANO
|30 su 30
|12,53
|28,72
|TURI
|13 su 13
|10,24
|30,75
|VALENZANO
|22 su 22
|14,13
|34,39
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|410 su 410
|12,24
|30,36
|ANDRIA
|110 su 110
|13,02
|31,03
|BARLETTA
|104 su 104
|12,76
|30,52
|BISCEGLIE
|50 su 50
|12,09
|30,14
|CANOSA DI PUGLIA
|32 su 32
|9,15
|24,73
|MARGHERITA DI SAVOIA
|13 su 13
|9,92
|27,56
|MINERVINO MURGE
|12 su 12
|8,95
|29,22
|SAN FERDINANDO DI PUGLIA
|14 su 14
|8,72
|25,71
|SPINAZZOLA
|7 su 7
|10,41
|31,47
|TRANI
|54 su 54
|14,32
|34,89
|TRINITAPOLI
|14 su 14
|9,34
|24,97
|BRINDISI
|378 su 378
|11,67
|30,15
|BRINDISI
|80 su 80
|13,47
|32,12
|CAROVIGNO
|15 su 15
|10,12
|26,62
|CEGLIE MESSAPICA
|22 su 22
|9,97
|26,17
|CELLINO SAN MARCO
|7 su 7
|11,74
|31,16
|CISTERNINO
|12 su 12
|12,24
|34,85
|ERCHIE
|9 su 9
|8,63
|26,77
|FASANO
|37 su 37
|11,59
|29,88
|FRANCAVILLA FONTANA
|30 su 30
|10,45
|26,88
|LATIANO
|14 su 14
|11,04
|29,83
|MESAGNE
|27 su 27
|12,53
|31,94
|ORIA
|13 su 13
|10,04
|26,76
|OSTUNI
|31 su 31
|11,81
|32,35
|SAN DONACI
|7 su 7
|10,71
|29,00
|SAN MICHELE SALENTINO
|6 su 6
|10,17
|28,14
|SAN PANCRAZIO SALENTINO
|10 su 10
|12,65
|33,80
|SAN PIETRO VERNOTICO
|16 su 16
|12,33
|30,14
|SAN VITO DEI NORMANNI
|19 su 19
|11,62
|31,82
|TORCHIAROLO
|5 su 5
|11,56
|29,84
|TORRE SANTA SUSANNA
|11 su 11
|10,86
|28,45
|VILLA CASTELLI
|7 su 7
|10,28
|27,73
|FOGGIA
|652 su 652
|10,37
|26,86
|ACCADIA
|3 su 3
|8,80
|25,48
|ALBERONA
|2 su 2
|7,00
|24,34
|ANZANO DI PUGLIA
|2 su 2
|9,79
|29,47
|APRICENA
|15 su 15
|8,83
|25,73
|ASCOLI SATRIANO
|6 su 6
|7,98
|23,19
|BICCARI
|3 su 3
|10,13
|29,59
|BOVINO
|5 su 5
|9,56
|30,01
|CAGNANO VARANO
|9 su 9
|6,73
|18,36
|CANDELA
|3 su 3
|8,45
|23,91
|CARAPELLE
|5 su 5
|9,22
|24,85
|CARLANTINO
|2 su 2
|7,22
|28,26
|CARPINO
|5 su 5
|5,84
|17,29
|CASALNUOVO MONTEROTARO
|2 su 2
|9,05
|23,26
|CASALVECCHIO DI PUGLIA
|2 su 2
|5,69
|21,51
|CASTELLUCCIO DEI SAURI
|2 su 2
|9,37
|29,69
|CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
|2 su 2
|8,70
|28,95
|CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
|2 su 2
|10,64
|30,77
|CELENZA VALFORTORE
|2 su 2
|8,06
|27,54
|CELLE DI SAN VITO
|1 su 1
|19,17
|42,50
|CERIGNOLA
|50 su 50
|7,81
|20,35
|CHIEUTI
|2 su 2
|9,70
|24,46
|DELICETO
|5 su 5
|9,99
|27,64
|FAETO
|1 su 1
|7,91
|22,22
|FOGGIA
|147 su 147
|12,72
|31,65
|ISCHITELLA
|4 su 4
|8,30
|21,87
|ISOLE TREMITI
|2 su 2
|14,74
|26,05
|LESINA
|6 su 6
|9,63
|24,94
|LUCERA
|33 su 33
|10,54
|27,87
|MANFREDONIA
|59 su 59
|12,82
|29,31
|MATTINATA
|6 su 6
|11,78
|29,28
|MONTE SANT’ANGELO
|17 su 17
|10,42
|26,29
|MONTELEONE DI PUGLIA
|3 su 3
|12,25
|31,90
|MOTTA MONTECORVINO
|1 su 1
|9,00
|28,77
|ORDONA
|2 su 2
|11,97
|30,54
|ORSARA DI PUGLIA
|4 su 4
|9,49
|31,84
|ORTA NOVA
|16 su 16
|9,25
|23,65
|PANNI
|2 su 2
|8,36
|23,69
|PESCHICI
|4 su 4
|8,13
|22,71
|PIETRAMONTECORVINO
|3 su 3
|8,57
|26,66
|POGGIO IMPERIALE
|3 su 3
|9,84
|26,44
|RIGNANO GARGANICO
|2 su 2
|6,47
|25,45
|ROCCHETTA SANT’ANTONIO
|2 su 2
|9,60
|29,77
|RODI GARGANICO
|4 su 4
|11,14
|25,04
|ROSETO VALFORTORE
|2 su 2
|7,34
|22,62
|SAN GIOVANNI ROTONDO
|26 su 26
|11,26
|29,20
|SAN MARCO IN LAMIS
|18 su 18
|9,23
|25,22
|SAN MARCO LA CATOLA
|2 su 2
|5,48
|24,50
|SAN NICANDRO GARGANICO
|22 su 22
|8,14
|22,15
|SAN PAOLO DI CIVITATE
|6 su 6
|7,11
|23,22
|SAN SEVERO
|56 su 56
|9,60
|24,96
|SANT’AGATA DI PUGLIA
|3 su 3
|5,69
|20,93
|SERRACAPRIOLA
|5 su 5
|11,32
|29,29
|STORNARA
|4 su 4
|6,38
|22,86
|STORNARELLA
|4 su 4
|9,36
|29,47
|TORREMAGGIORE
|17 su 17
|9,09
|23,52
|TROIA
|7 su 7
|11,47
|31,47
|VICO DEL GARGANO
|10 su 10
|8,89
|23,49
|VIESTE
|14 su 14
|8,80
|22,50
|VOLTURARA APPULA
|1 su 1
|12,46
|36,33
|VOLTURINO
|2 su 2
|6,38
|24,61
|ZAPPONETA
|2 su 2
|6,92
|19,79
|LECCE
|825 su 825
|12,66
|33,8
|ALESSANO
|7 su 7
|10,35
|34,17
|ALEZIO
|5 su 5
|11,15
|31,18
|ALLISTE
|7 su 7
|8,63
|25,41
|ANDRANO
|5 su 5
|11,60
|36,86
|ARADEO
|9 su 9
|9,92
|29,52
|ARNESANO
|4 su 4
|14,43
|38,98
|BAGNOLO DEL SALENTO
|2 su 2
|12,70
|37,47
|BOTRUGNO
|3 su 3
|12,31
|36,96
|CALIMERA
|7 su 7
|17,08
|43,68
|CAMPI SALENTINA
|10 su 10
|12,43
|33,54
|CANNOLE
|2 su 2
|11,97
|38,07
|CAPRARICA DI LECCE
|3 su 3
|10,34
|35,24
|CARMIANO
|10 su 10
|11,65
|33,19
|CARPIGNANO SALENTINO
|5 su 5
|12,30
|34,33
|CASARANO
|23 su 23
|12,19
|33,80
|CASTRI DI LECCE
|3 su 3
|11,21
|33,96
|CASTRIGNANO DE’ GRECI
|5 su 5
|13,02
|35,32
|CASTRIGNANO DEL CAPO
|6 su 6
|12,53
|34,90
|CASTRO
|3 su 3
|11,49
|37,82
|CAVALLINO
|10 su 10
|14,22
|36,78
|COLLEPASSO
|6 su 6
|9,95
|30,52
|COPERTINO
|26 su 26
|10,56
|28,53
|CORIGLIANO D’OTRANTO
|5 su 5
|14,56
|40,06
|CORSANO
|5 su 5
|9,43
|32,53
|CURSI
|4 su 4
|12,13
|36,28
|CUTROFIANO
|9 su 9
|12,12
|32,80
|DISO
|3 su 3
|16,83
|38,10
|GAGLIANO DEL CAPO
|5 su 5
|12,75
|31,31
|GALATINA
|28 su 28
|13,54
|35,35
|GALATONE
|15 su 15
|10,82
|30,71
|GALLIPOLI
|24 su 24
|12,73
|30,74
|GIUGGIANELLO
|1 su 1
|11,92
|37,76
|GIURDIGNANO
|2 su 2
|10,35
|32,05
|GUAGNANO
|6 su 6
|12,13
|34,36
|LECCE
|102 su 102
|17,13
|38,98
|LEQUILE
|7 su 7
|13,74
|34,55
|LEVERANO
|12 su 12
|10,30
|30,40
|LIZZANELLO
|11 su 11
|11,86
|30,04
|MAGLIE
|17 su 17
|16,68
|43,00
|MARTANO
|10 su 10
|12,59
|37,83
|MARTIGNANO
|2 su 2
|14,14
|40,85
|MATINO
|12 su 12
|10,53
|30,56
|MELENDUGNO
|8 su 8
|12,04
|32,43
|MELISSANO
|7 su 7
|10,03
|28,65
|MELPIGNANO
|3 su 3
|17,71
|44,08
|MIGGIANO
|3 su 3
|11,26
|32,05
|MINERVINO DI LECCE
|4 su 4
|11,84
|33,92
|MONTERONI DI LECCE
|11 su 11
|13,36
|33,62
|MONTESANO SALENTINO
|3 su 3
|13,52
|37,81
|MORCIANO DI LEUCA
|4 su 4
|9,91
|32,14
|MURO LECCESE
|5 su 5
|12,43
|38,12
|NARDO’
|33 su 33
|12,51
|31,96
|NEVIANO
|5 su 5
|11,89
|32,92
|NOCIGLIA
|3 su 3
|11,52
|33,61
|NOVOLI
|7 su 7
|14,46
|35,41
|ORTELLE
|3 su 3
|11,77
|38,15
|OTRANTO
|6 su 6
|13,32
|35,47
|PALMARIGGI
|2 su 2
|12,53
|35,31
|PARABITA
|10 su 10
|9,88
|33,57
|PATU’
|2 su 2
|13,35
|36,06
|POGGIARDO
|6 su 6
|11,26
|30,43
|PORTO CESAREO
|6 su 6
|10,31
|26,87
|PRESICCE-ACQUARICA
|12 su 12
|9,59
|31,14
|RACALE
|11 su 11
|10,44
|28,80
|RUFFANO
|10 su 10
|8,96
|29,45
|SALICE SALENTINO
|7 su 7
|12,57
|32,87
|SALVE
|5 su 5
|11,23
|31,35
|SAN CASSIANO
|2 su 2
|9,05
|33,52
|SAN CESARIO DI LECCE
|7 su 7
|14,60
|35,62
|SAN DONATO DI LECCE
|5 su 5
|11,50
|33,33
|SAN PIETRO IN LAMA
|4 su 4
|14,80
|36,34
|SANARICA
|2 su 2
|9,73
|32,62
|SANNICOLA
|7 su 7
|13,21
|38,13
|SANTA CESAREA TERME
|4 su 4
|12,54
|38,02
|SCORRANO
|8 su 8
|11,79
|33,38
|SECLI’
|2 su 2
|12,06
|29,55
|SOGLIANO CAVOUR
|4 su 4
|11,06
|34,23
|SOLETO
|5 su 5
|13,07
|34,68
|SPECCHIA
|5 su 5
|10,48
|34,15
|SPONGANO
|4 su 4
|11,47
|35,38
|SQUINZANO
|18 su 18
|12,17
|30,67
|STERNATIA
|3 su 3
|13,12
|37,50
|SUPERSANO
|4 su 4
|6,51
|26,63
|SURANO
|2 su 2
|11,03
|32,85
|SURBO
|13 su 13
|13,79
|31,39
|TAURISANO
|14 su 14
|9,40
|27,78
|TAVIANO
|11 su 11
|10,96
|28,97
|TIGGIANO
|3 su 3
|9,56
|33,92
|TREPUZZI
|13 su 13
|15,38
|36,47
|TRICASE
|21 su 21
|12,14
|34,54
|TUGLIE
|6 su 6
|12,55
|35,45
|UGENTO
|14 su 14
|9,99
|28,60
|UGGIANO LA CHIESA
|4 su 4
|12,41
|37,19
|VEGLIE
|12 su 12
|11,14
|30,63
|VERNOLE
|9 su 9
|13,18
|33,27
|ZOLLINO
|2 su 2
|16,33
|43,20
|TARANTO
|543 su 543
|11,33
|29,78
|AVETRANA
|8 su 8
|9,77
|27,86
|CAROSINO
|6 su 6
|12,98
|34,35
|CASTELLANETA
|19 su 19
|11,67
|30,70
|CRISPIANO
|13 su 13
|10,14
|29,19
|FAGGIANO
|4 su 4
|10,18
|30,26
|FRAGAGNANO
|5 su 5
|12,84
|32,42
|GINOSA
|22 su 22
|9,59
|27,08
|GROTTAGLIE
|27 su 27
|10,28
|30,03
|LATERZA
|14 su 14
|9,27
|29,91
|LEPORANO
|6 su 6
|12,59
|31,25
|LIZZANO
|9 su 9
|9,69
|28,86
|MANDURIA
|30 su 30
|11,88
|30,77
|MARTINA FRANCA
|44 su 44
|12,38
|32,91
|MARUGGIO
|5 su 5
|11,15
|31,32
|MASSAFRA
|26 su 26
|9,52
|26,28
|MONTEIASI
|5 su 5
|10,28
|29,82
|MONTEMESOLA
|4 su 4
|9,78
|28,70
|MONTEPARANO
|2 su 2
|12,19
|35,39
|MOTTOLA
|18 su 18
|9,19
|26,84
|PALAGIANELLO
|6 su 6
|9,40
|25,65
|PALAGIANO
|14 su 14
|10,31
|28,08
|PULSANO
|9 su 9
|11,50
|29,15
|ROCCAFORZATA
|2 su 2
|11,04
|30,23
|SAN GIORGIO IONICO
|13 su 13
|12,27
|30,69
|SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
|8 su 8
|7,33
|26,95
|SAVA
|15 su 15
|10,59
|29,76
|STATTE
|13 su 13
|10,63
|25,94
|TARANTO
|191 su 191
|12,52
|30,30
|TORRICELLA
|5 su 5
|9,35
|26,63