notizia in aggiornamento
Legenda: dati tratti da Eligendo
|
ITALIA
|
61.533 su 61.533
|
14,92
|
PUGLIA
|
4.032 su 4.032
|
12,12
|BARI
|1.224 su 1.224
|13,08
|ACQUAVIVA DELLE FONTI
|20 su 20
|12,40
|ADELFIA
|16 su 16
|12,69
|ALBEROBELLO
|9 su 9
|11,31
|ALTAMURA
|60 su 60
|9,95
|BARI
|344 su 344
|15,62
|BINETTO
|2 su 2
|12,08
|BITETTO
|11 su 11
|11,05
|BITONTO
|51 su 51
|12,61
|BITRITTO
|11 su 11
|12,36
|CAPURSO
|15 su 15
|13,61
|CASAMASSIMA
|16 su 16
|11,93
|CASSANO DELLE MURGE
|13 su 13
|11,98
|CASTELLANA GROTTE
|18 su 18
|12,31
|CELLAMARE
|6 su 6
|12,63
|CONVERSANO
|23 su 23
|12,41
|CORATO
|44 su 44
|12,30
|GIOIA DEL COLLE
|25 su 25
|12,48
|GIOVINAZZO
|23 su 23
|16,02
|GRAVINA IN PUGLIA
|34 su 34
|9,73
|GRUMO APPULA
|12 su 12
|11,33
|LOCOROTONDO
|12 su 12
|11,39
|MODUGNO
|34 su 34
|14,71
|MOLA DI BARI
|28 su 28
|11,70
|MOLFETTA
|60 su 60
|14,75
|MONOPOLI
|52 su 52
|12,47
|NOCI
|17 su 17
|11,85
|NOICATTARO
|22 su 22
|10,01
|PALO DEL COLLE
|20 su 20
|11,47
|POGGIORSINI
|2 su 2
|11,40
|POLIGNANO A MARE
|18 su 18
|11,36
|PUTIGNANO
|25 su 25
|16,20
|RUTIGLIANO
|19 su 19
|8,81
|RUVO DI PUGLIA
|23 su 23
|11,97
|SAMMICHELE DI BARI
|8 su 8
|10,21
|SANNICANDRO DI BARI
|11 su 11
|10,80
|SANTERAMO IN COLLE
|23 su 23
|11,26
|TERLIZZI
|22 su 22
|12,13
|TORITTO
|10 su 10
|11,20
|TRIGGIANO
|30 su 30
|12,53
|TURI
|13 su 13
|10,24
|VALENZANO
|22 su 22
|14,13
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|410 su 410
|12,15
|ANDRIA
|110 su 110
|13,02
|BARLETTA
|104 su 104
|12,40
|BISCEGLIE
|50 su 50
|12,09
|CANOSA DI PUGLIA
|32 su 32
|9,15
|MARGHERITA DI SAVOIA
|13 su 13
|9,92
|MINERVINO MURGE
|12 su 12
|8,95
|SAN FERDINANDO DI PUGLIA
|14 su 14
|8,72
|SPINAZZOLA
|7 su 7
|10,41
|TRANI
|54 su 54
|14,32
|TRINITAPOLI
|14 su 14
|9,34
|BRINDISI
|378 su 378
|11,67
|BRINDISI
|80 su 80
|13,47
|CAROVIGNO
|15 su 15
|10,12
|CEGLIE MESSAPICA
|22 su 22
|9,97
|CELLINO SAN MARCO
|7 su 7
|11,74
|CISTERNINO
|12 su 12
|12,24
|ERCHIE
|9 su 9
|8,63
|FASANO
|37 su 37
|11,59
|FRANCAVILLA FONTANA
|30 su 30
|10,45
|LATIANO
|14 su 14
|11,04
|MESAGNE
|27 su 27
|12,53
|ORIA
|13 su 13
|10,04
|OSTUNI
|31 su 31
|11,81
|SAN DONACI
|7 su 7
|10,71
|SAN MICHELE SALENTINO
|6 su 6
|10,17
|SAN PANCRAZIO SALENTINO
|10 su 10
|12,65
|SAN PIETRO VERNOTICO
|16 su 16
|12,33
|SAN VITO DEI NORMANNI
|19 su 19
|11,62
|TORCHIAROLO
|5 su 5
|11,56
|TORRE SANTA SUSANNA
|11 su 11
|10,86
|VILLA CASTELLI
|7 su 7
|10,28
|FOGGIA
|652 su 652
|10,38
|ACCADIA
|3 su 3
|8,80
|ALBERONA
|2 su 2
|7,00
|ANZANO DI PUGLIA
|2 su 2
|9,79
|APRICENA
|15 su 15
|8,83
|ASCOLI SATRIANO
|6 su 6
|7,98
|BICCARI
|3 su 3
|10,13
|BOVINO
|5 su 5
|9,56
|CAGNANO VARANO
|9 su 9
|6,73
|CANDELA
|3 su 3
|8,45
|CARAPELLE
|5 su 5
|9,22
|CARLANTINO
|2 su 2
|7,22
|CARPINO
|5 su 5
|5,84
|CASALNUOVO MONTEROTARO
|2 su 2
|9,05
|CASALVECCHIO DI PUGLIA
|2 su 2
|5,69
|CASTELLUCCIO DEI SAURI
|2 su 2
|9,37
|CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
|2 su 2
|8,70
|CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
|2 su 2
|10,64
|CELENZA VALFORTORE
|2 su 2
|8,06
|CELLE DI SAN VITO
|1 su 1
|19,17
|CERIGNOLA
|50 su 50
|7,84
|CHIEUTI
|2 su 2
|9,70
|DELICETO
|5 su 5
|9,99
|FAETO
|1 su 1
|7,91
|FOGGIA
|147 su 147
|12,72
|ISCHITELLA
|4 su 4
|8,30
|ISOLE TREMITI
|2 su 2
|14,74
|LESINA
|6 su 6
|9,63
|LUCERA
|33 su 33
|10,54
|MANFREDONIA
|59 su 59
|12,82
|MATTINATA
|6 su 6
|11,78
|MONTE SANT’ANGELO
|17 su 17
|10,42
|MONTELEONE DI PUGLIA
|3 su 3
|12,25
|MOTTA MONTECORVINO
|1 su 1
|9,00
|ORDONA
|2 su 2
|11,97
|ORSARA DI PUGLIA
|4 su 4
|9,49
|ORTA NOVA
|16 su 16
|9,25
|PANNI
|2 su 2
|8,36
|PESCHICI
|4 su 4
|8,13
|PIETRAMONTECORVINO
|3 su 3
|8,57
|POGGIO IMPERIALE
|3 su 3
|9,84
|RIGNANO GARGANICO
|2 su 2
|6,47
|ROCCHETTA SANT’ANTONIO
|2 su 2
|9,60
|RODI GARGANICO
|4 su 4
|11,14
|ROSETO VALFORTORE
|2 su 2
|7,34
|SAN GIOVANNI ROTONDO
|26 su 26
|11,26
|SAN MARCO IN LAMIS
|18 su 18
|9,23
|SAN MARCO LA CATOLA
|2 su 2
|5,48
|SAN NICANDRO GARGANICO
|22 su 22
|8,14
|SAN PAOLO DI CIVITATE
|6 su 6
|7,11
|SAN SEVERO
|56 su 56
|9,60
|SANT’AGATA DI PUGLIA
|3 su 3
|5,69
|SERRACAPRIOLA
|5 su 5
|11,32
|STORNARA
|4 su 4
|6,38
|STORNARELLA
|4 su 4
|9,36
|TORREMAGGIORE
|17 su 17
|9,09
|TROIA
|7 su 7
|11,47
|VICO DEL GARGANO
|10 su 10
|8,89
|VIESTE
|14 su 14
|8,80
|VOLTURARA APPULA
|1 su 1
|12,46
|VOLTURINO
|2 su 2
|6,38
|ZAPPONETA
|2 su 2
|6,92
|LECCE
|825 su 825
|12,66
|ALESSANO
|7 su 7
|10,35
|ALEZIO
|5 su 5
|11,15
|ALLISTE
|7 su 7
|8,63
|ANDRANO
|5 su 5
|11,60
|ARADEO
|9 su 9
|9,92
|ARNESANO
|4 su 4
|14,43
|BAGNOLO DEL SALENTO
|2 su 2
|12,70
|BOTRUGNO
|3 su 3
|12,31
|CALIMERA
|7 su 7
|17,08
|CAMPI SALENTINA
|10 su 10
|12,43
|CANNOLE
|2 su 2
|11,97
|CAPRARICA DI LECCE
|3 su 3
|10,34
|CARMIANO
|10 su 10
|11,65
|CARPIGNANO SALENTINO
|5 su 5
|12,30
|CASARANO
|23 su 23
|12,19
|CASTRI DI LECCE
|3 su 3
|11,21
|CASTRIGNANO DE’ GRECI
|5 su 5
|13,02
|CASTRIGNANO DEL CAPO
|6 su 6
|12,53
|CASTRO
|3 su 3
|11,49
|CAVALLINO
|10 su 10
|14,22
|COLLEPASSO
|6 su 6
|9,95
|COPERTINO
|26 su 26
|10,56
|CORIGLIANO D’OTRANTO
|5 su 5
|14,56
|CORSANO
|5 su 5
|9,43
|CURSI
|4 su 4
|12,13
|CUTROFIANO
|9 su 9
|12,12
|DISO
|3 su 3
|16,83
|GAGLIANO DEL CAPO
|5 su 5
|12,75
|GALATINA
|28 su 28
|13,54
|GALATONE
|15 su 15
|10,82
|GALLIPOLI
|24 su 24
|12,73
|GIUGGIANELLO
|1 su 1
|11,92
|GIURDIGNANO
|2 su 2
|10,35
|GUAGNANO
|6 su 6
|12,13
|LECCE
|102 su 102
|17,13
|LEQUILE
|7 su 7
|13,74
|LEVERANO
|12 su 12
|10,30
|LIZZANELLO
|11 su 11
|11,86
|MAGLIE
|17 su 17
|16,68
|MARTANO
|10 su 10
|12,59
|MARTIGNANO
|2 su 2
|14,14
|MATINO
|12 su 12
|10,53
|MELENDUGNO
|8 su 8
|12,04
|MELISSANO
|7 su 7
|10,03
|MELPIGNANO
|3 su 3
|17,71
|MIGGIANO
|3 su 3
|11,26
|MINERVINO DI LECCE
|4 su 4
|11,84
|MONTERONI DI LECCE
|11 su 11
|13,36
|MONTESANO SALENTINO
|3 su 3
|13,52
|MORCIANO DI LEUCA
|4 su 4
|9,91
|MURO LECCESE
|5 su 5
|12,43
|NARDÒ
|33 su 33
|12,51
|NEVIANO
|5 su 5
|11,89
|NOCIGLIA
|3 su 3
|11,52
|NOVOLI
|7 su 7
|14,46
|ORTELLE
|3 su 3
|11,77
|OTRANTO
|6 su 6
|13,32
|PALMARIGGI
|2 su 2
|12,53
|PARABITA
|10 su 10
|9,88
|PATU’
|2 su 2
|13,35
|POGGIARDO
|6 su 6
|11,26
|PORTO CESAREO
|6 su 6
|10,31
|PRESICCE-ACQUARICA
|12 su 12
|9,59
|RACALE
|11 su 11
|10,44
|RUFFANO
|10 su 10
|8,96
|SALICE SALENTINO
|7 su 7
|12,57
|SALVE
|5 su 5
|11,23
|SAN CASSIANO
|2 su 2
|9,05
|SAN CESARIO DI LECCE
|7 su 7
|14,60
|SAN DONATO DI LECCE
|5 su 5
|11,50
|SAN PIETRO IN LAMA
|4 su 4
|14,80
|SANARICA
|2 su 2
|9,73
|SANNICOLA
|7 su 7
|13,21
|SANTA CESAREA TERME
|4 su 4
|12,54
|SCORRANO
|8 su 8
|11,79
|SECLI’
|2 su 2
|12,06
|SOGLIANO CAVOUR
|4 su 4
|11,06
|SOLETO
|5 su 5
|13,07
|SPECCHIA
|5 su 5
|10,48
|SPONGANO
|4 su 4
|11,47
|SQUINZANO
|15 su 18
|12,44
|STERNATIA
|3 su 3
|13,12
|SUPERSANO
|4 su 4
|6,51
|SURANO
|2 su 2
|11,03
|SURBO
|13 su 13
|13,79
|TAURISANO
|14 su 14
|9,40
|TAVIANO
|11 su 11
|10,96
|TIGGIANO
|3 su 3
|9,56
|TREPUZZI
|13 su 13
|15,38
|TRICASE
|21 su 21
|12,23
|TUGLIE
|6 su 6
|12,55
|UGENTO
|13 su 14
|10,03
|UGGIANO LA CHIESA
|4 su 4
|12,41
|VEGLIE
|12 su 12
|11,14
|VERNOLE
|9 su 9
|13,18
|ZOLLINO
|2 su 2
|16,33
|TARANTO
|543 su 543
|11,33
|AVETRANA
|8 su 8
|9,77
|CAROSINO
|6 su 6
|12,98
|CASTELLANETA
|19 su 19
|11,67
|CRISPIANO
|13 su 13
|10,14
|FAGGIANO
|4 su 4
|10,18
|FRAGAGNANO
|5 su 5
|12,84
|GINOSA
|22 su 22
|9,59
|GROTTAGLIE
|27 su 27
|10,28
|LATERZA
|14 su 14
|9,27
|LEPORANO
|6 su 6
|12,59
|LIZZANO
|9 su 9
|9,69
|MANDURIA
|30 su 30
|11,88
|MARTINA FRANCA
|44 su 44
|12,38
|MARUGGIO
|5 su 5
|11,15
|MASSAFRA
|26 su 26
|9,52
|MONTEIASI
|5 su 5
|10,28
|MONTEMESOLA
|4 su 4
|9,78
|MONTEPARANO
|2 su 2
|12,19
|MOTTOLA
|18 su 18
|9,19
|PALAGIANELLO
|6 su 6
|9,40
|PALAGIANO
|14 su 14
|10,31
|PULSANO
|9 su 9
|11,50
|ROCCAFORZATA
|2 su 2
|11,04
|SAN GIORGIO IONICO
|13 su 13
|12,27
|SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
|8 su 8
|7,33
|SAVA
|15 su 15
|10,59
|STATTE
|13 su 13
|10,63
|TARANTO
|191 su 191
|12,52
|TORRICELLA
|5 su 5
|9,35