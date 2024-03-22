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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Terremoto di magnitudo 4,6 al largo della Grecia: avvertito in Puglia Mar Ionio settentrionale

22 Marzo 2024
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Alle 6,20 ora italiana la scossa al largo di Corfù, mar Ionio settentrionale. Magnitudo 4,6. Il terremoto è stato avvertito anche in Salento, nel tarantino ed anche in zone della Basilicata.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 

 


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