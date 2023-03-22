Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia:
L’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.
In quest’ottica, le offerte pubblicate sul portale regionale LAVORO X TE, vengono ora raccolte in un Report settimanale che può senz’altro essere di ausilio alla ricerca di lavoro da parte di utenti e lettori, come dimostrato da analoghe esperienze in altre province pugliesi.
Richiediamo, pertanto, la disponibilità ad ospitare un annuncio periodico (con cadenza settimanale) contenente tale Report nell’intento di offrire il miglior servizio alla collettività e alla crescita del territorio.