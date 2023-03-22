rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

La quotazione in Borsa di Cuba Labs Confindustria Lecce

22 Marzo 2023
cube labs

Di seguito un comunicato diffuso da Confindustria Lecce:

Cube Labs, fondata dall’imprenditore Filippo Surace, che ne è anche il CEO, è il venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l’eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l’innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con le comunità interessate all’innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale.

“Siamo davvero orgogliosi – ha detto il Presidente reggente Nicola Delle Donne appresa la notizia – per il prestigioso traguardo raggiunto dal Collega, già Presidente della Sezione Sanità Farmaceutica, Filippo Surace. La quotazione rappresenta una pietra miliare per la vita di un’azienda, volano di crescita e sviluppo imprenditoriali ma anche trampolino di lancio per altre realtà del settore”.

La quotazione in Borsa porterà infatti notevoli benefici all’azienda che potrà contare sull’accesso a nuovi capitali e finanziamenti da investire in infrastrutture, prodotti, ricerca, servizi, occupazione, nuova imprenditorialità, con indubbi e positivi vantaggi per i territori in cui la realtà insiste.

“È un esempio innovativo virtuoso – continua Delle Donne – per tante altre imprese competitive che ruotano intorno a Confindustria Lecce e che sono insediate nel Salento. Cube Labs è l’esempio più chiaro che con le giuste capacità, con il talento e la passione, anche da un’area periferica come la nostra, che presenta tanti gap infrastrutturali, si possono ottenere risultati importanti. Auspico, pertanto, che il nostro territorio, con il supporto di Associazioni come Confindustria e delle Istituzioni ai vari livelli, possa fregiarsi di altrettante imprese innovative e forti. Nel frattempo, rivolgo a nome mio personale e dei Colleghi dell’Associazione i migliori auguri a Filippo Surace e a Cube Labs per questo grandissimo risultato”.

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione