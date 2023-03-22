Di seguito un comunicato diffuso da Confindustria Lecce:

Cube Labs, fondata dall’imprenditore Filippo Surace, che ne è anche il CEO, è il venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l’eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l’innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con le comunità interessate all’innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale.

“Siamo davvero orgogliosi – ha detto il Presidente reggente Nicola Delle Donne appresa la notizia – per il prestigioso traguardo raggiunto dal Collega, già Presidente della Sezione Sanità Farmaceutica, Filippo Surace. La quotazione rappresenta una pietra miliare per la vita di un’azienda, volano di crescita e sviluppo imprenditoriali ma anche trampolino di lancio per altre realtà del settore”.

La quotazione in Borsa porterà infatti notevoli benefici all’azienda che potrà contare sull’accesso a nuovi capitali e finanziamenti da investire in infrastrutture, prodotti, ricerca, servizi, occupazione, nuova imprenditorialità, con indubbi e positivi vantaggi per i territori in cui la realtà insiste.

“È un esempio innovativo virtuoso – continua Delle Donne – per tante altre imprese competitive che ruotano intorno a Confindustria Lecce e che sono insediate nel Salento. Cube Labs è l’esempio più chiaro che con le giuste capacità, con il talento e la passione, anche da un’area periferica come la nostra, che presenta tanti gap infrastrutturali, si possono ottenere risultati importanti. Auspico, pertanto, che il nostro territorio, con il supporto di Associazioni come Confindustria e delle Istituzioni ai vari livelli, possa fregiarsi di altrettante imprese innovative e forti. Nel frattempo, rivolgo a nome mio personale e dei Colleghi dell’Associazione i migliori auguri a Filippo Surace e a Cube Labs per questo grandissimo risultato”.