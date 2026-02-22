rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Serie C girone C, serie D girone H, Eccellenza pugliese Calcio

22 Febbraio 2026
Screenshot 20220828 213417

Salernitana-Monopoli, Team Altamura-Benevento (ore 14,30); Crotone-Foggia (ore 17,30). Sono fra le partite odierne per il campionato di calcio di serie C girone C. Venerdì si è giocata Audace Cerignola-Casarano, risultato 2-1.

Serie D girone H: Pompei-Martina (ore 14,30); Acerrana-Nola, Francavilla in Sinni-Real Normanna, Manfredonia-Ferrandina, Nardò-Heraclea, Sarnese-Paganese (ore 15); Virtus Francavilla Fontana-Gravina in Puglia (ore 15,30); Barletta-Afragolese, Fidelis Andria-Fasano (ore 16).

Eccellenza pugliese: Bitonto-Canosa, Brindisi-Atletico Racale, Galatina-Atletico Acquaviva, Gallipoli-Taurisano, Nuova Spinazzola-Novoli, Polimnia-Brilla Campi, Taranto-Bisceglie, Ugento-Toma Maglie, Unione calcio-Soccer Massafra (ore 15).

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione