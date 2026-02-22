Salernitana-Monopoli, Team Altamura-Benevento (ore 14,30); Crotone-Foggia (ore 17,30). Sono fra le partite odierne per il campionato di calcio di serie C girone C. Venerdì si è giocata Audace Cerignola-Casarano, risultato 2-1.
Serie D girone H: Pompei-Martina (ore 14,30); Acerrana-Nola, Francavilla in Sinni-Real Normanna, Manfredonia-Ferrandina, Nardò-Heraclea, Sarnese-Paganese (ore 15); Virtus Francavilla Fontana-Gravina in Puglia (ore 15,30); Barletta-Afragolese, Fidelis Andria-Fasano (ore 16).
Eccellenza pugliese: Bitonto-Canosa, Brindisi-Atletico Racale, Galatina-Atletico Acquaviva, Gallipoli-Taurisano, Nuova Spinazzola-Novoli, Polimnia-Brilla Campi, Taranto-Bisceglie, Ugento-Toma Maglie, Unione calcio-Soccer Massafra (ore 15).