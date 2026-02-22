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Otranto, “preoccupazione” per il lago di bauxite chiuso. Proposta “una gestione pubblica” Sottoscrittori di un documento: "per garantire sicurezza e riapertura regolamentata"

22 Febbraio 2026
CAVA BAUXITE

Di seguito un comunicato diffuso da SalentoBike:

Le agenzie turistiche, le associazioni del territorio e gli operatori del settore outdoor e culturale della Puglia esprimono forte preoccupazione per la chiusura del Lago di Bauxite, uno dei luoghi più iconici e rappresentativi della regione.

Meta conosciuta e promossa a livello nazionale e internazionale, il Lago di Bauxite rappresenta una delle immagini simbolo di Otranto e dell’intero Salento. Ogni anno migliaia di visitatori scelgono di raggiungere quest’area per ammirare un paesaggio unico nel suo genere, contribuendo in maniera significativa all’economia locale e all’indotto turistico.

Gli operatori firmatari comprendono le esigenze di sicurezza e di tutela ambientale che hanno determinato la chiusura del sito, ma ritengono urgente individuare una soluzione strutturale che consenta la riapertura regolamentata dell’area, nel rispetto delle normative e della salvaguardia del territorio.

«Il Lago di Bauxite è un bene di interesse collettivo: va protetto, ma deve restare accessibile in modo responsabile», dichiarano i rappresentanti delle realtà firmatarie. «Parliamo di un luogo che è parte integrante dell’identità paesaggistica pugliese e della narrazione turistica che ogni giorno promuoviamo in Italia e all’estero».

Alla luce dei principi sanciti dall’art. 9 della Costituzione, che riconosce la tutela del paesaggio e dell’ambiente come interesse pubblico primario, e delle disposizioni previste dall’art. 42 della Costituzione e dal D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblico interesse, gli operatori chiedono che venga valutata la possibilità di una gestione pubblica della cava.

L’obiettivo è garantire:

●      la messa in sicurezza dell’area;

●      la tutela ambientale e paesaggistica;

●      un piano di gestione sostenibile con regolamentazione e controllo dei flussi;

●      tempi certi di intervento e una comunicazione trasparente.

Le realtà firmatarie auspicano un confronto rapido con le istituzioni competenti – Comune di Otranto, Provincia di Lecce e Regione Puglia – affinché si possa individuare una soluzione concreta nell’interesse del territorio, delle comunità locali e delle generazioni future.

Firmatari (in ordine alfabetico):

Amanti della Natura – Authentic Puglia Tours – Cammino del Salento – Chiriatti Tour – Cicloclub Nociglia – Ciclofficina Fersini – Coppula Tisa – DieNneAvventura – Esperia Tour – Exploro Escursioni – Fiab Il ciclone Maglie – Manumanuriforesta! – MTB Monteroni – MTB Tricase – Oreca Trekking – Puglia Bike Experience – Puglia Cycle Tours – Salento Adventure – Salento e-cycling Lecce – Salento.bike – Slow Active Tour – Tourango – Velo Service – 18° Meridiano escursioni


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