Di seguito il comunicato:

L’I.I.S.S. “E. Majorana” di Martina Franca ha ospitato, il 20 febbraio 2026, il secondo appuntamento

del progetto culturale e scientifico “Applied Maths Horizons – II Edizione”, un’iniziativa dedicata

alle applicazioni della Matematica e dell’Informatica nella società contemporanea.

L’evento, dal titolo “L’invisibile intelligenza dei computer”, organizzato grazie al contributo di

Zanichelli con il progetto “La Scienza a Scuola”, ha visto la partecipazione straordinaria del Prof.

Alfio Quarteroni, tra i più autorevoli matematici a livello internazionale, docente presso il

Politecnico di Milano e la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, insignito nel 2024 della

Medaglia Blaise Pascal e della Medaglia ECCOMAS Ritz-Galerkin.

L’incontro si è aperto con i saluti del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele,

che ha sottolineato come la scuola debba essere sempre più luogo di dialogo tra sapere scientifico,

innovazione tecnologica e formazione civica, in una prospettiva integrata STEAM (Science,

Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Ha evidenziato come l’approccio interdisciplinare

rappresenti oggi una scelta strategica per formare studenti capaci di connettere competenze

matematiche, informatiche e tecnologiche con la dimensione umanistica ed etica, offrendo loro

strumenti critici per comprendere e governare la complessità del mondo digitale contemporaneo.

Nel corso della lectio magistralis, il Prof. Alfio Quarteroni ha guidato studenti e docenti in un percorso

affascinante alla scoperta delle basi matematiche dell’Intelligenza Artificiale. L’intervento ha offerto

una visione chiara e rigorosa dell’IA: non solo una tecnologia capace di generare testi, immagini o

musica, ma un sistema complesso fondato su equazioni, modelli predittivi e calcolo scientifico

avanzato.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle applicazioni concrete dell’Intelligenza Artificiale in ambito

medico, ambientale e industriale, senza trascurare le implicazioni etiche e sociali legate al suo

sviluppo: dall’impatto energetico dei grandi modelli computazionali alle trasformazioni del mercato

del lavoro.

Il messaggio rivolto agli studenti è stato forte e chiaro: comprendere la matematica significa

comprendere il presente e contribuire consapevolmente alla costruzione del futuro.

L’incontro si inserisce nel più ampio progetto “Applied Maths Horizons”, che mira a promuovere un

dialogo scientifico, culturale e civico tra studenti, docenti, esperti e territorio, valorizzando l’approccio

interdisciplinare in prospettiva STEAM.

Momento particolarmente significativo è stata la premiazione del concorso “Modelli matematici e

Intelligenza Artificiale”, coordinato dai referenti del progetto, Prof.ssa Maria Donatella Fasano

(docente di Matematica) e Prof. Francesco Paolo Caforio (docente di Informatica). Al concorso hanno

partecipato sette lavori realizzati dagli studenti dell’Istituto Tecnico – Informatica e Telecomunicazioni

– articolazione Informatica e del Liceo delle Scienze Applicate quinquennale e quadriennale. Gli

elaborati hanno evidenziato competenze avanzate nell’analisi dei modelli matematici, nella

progettazione algoritmica e nella riflessione critica sulle tecnologie emergenti, dimostrando come la

scuola possa essere laboratorio vivo di innovazione e ricerca.

Con “Applied Maths Horizons”, l’I.I.S.S. “E. Majorana” conferma il proprio impegno nel promuovere

una cultura scientifica solida, aperta al confronto e attenta alle sfide etiche e sociali dell’era digitale,

offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita, approfondimento e orientamento verso i percorsi

universitari e professionali del futuro.