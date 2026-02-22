Di seguito il comunicato:
L’I.I.S.S. “E. Majorana” di Martina Franca ha ospitato, il 20 febbraio 2026, il secondo appuntamento
del progetto culturale e scientifico “Applied Maths Horizons – II Edizione”, un’iniziativa dedicata
alle applicazioni della Matematica e dell’Informatica nella società contemporanea.
L’evento, dal titolo “L’invisibile intelligenza dei computer”, organizzato grazie al contributo di
Zanichelli con il progetto “La Scienza a Scuola”, ha visto la partecipazione straordinaria del Prof.
Alfio Quarteroni, tra i più autorevoli matematici a livello internazionale, docente presso il
Politecnico di Milano e la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, insignito nel 2024 della
Medaglia Blaise Pascal e della Medaglia ECCOMAS Ritz-Galerkin.
L’incontro si è aperto con i saluti del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele,
che ha sottolineato come la scuola debba essere sempre più luogo di dialogo tra sapere scientifico,
innovazione tecnologica e formazione civica, in una prospettiva integrata STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Ha evidenziato come l’approccio interdisciplinare
rappresenti oggi una scelta strategica per formare studenti capaci di connettere competenze
matematiche, informatiche e tecnologiche con la dimensione umanistica ed etica, offrendo loro
strumenti critici per comprendere e governare la complessità del mondo digitale contemporaneo.
Nel corso della lectio magistralis, il Prof. Alfio Quarteroni ha guidato studenti e docenti in un percorso
affascinante alla scoperta delle basi matematiche dell’Intelligenza Artificiale. L’intervento ha offerto
una visione chiara e rigorosa dell’IA: non solo una tecnologia capace di generare testi, immagini o
musica, ma un sistema complesso fondato su equazioni, modelli predittivi e calcolo scientifico
avanzato.
Ampio spazio è stato dedicato anche alle applicazioni concrete dell’Intelligenza Artificiale in ambito
medico, ambientale e industriale, senza trascurare le implicazioni etiche e sociali legate al suo
sviluppo: dall’impatto energetico dei grandi modelli computazionali alle trasformazioni del mercato
del lavoro.
Il messaggio rivolto agli studenti è stato forte e chiaro: comprendere la matematica significa
comprendere il presente e contribuire consapevolmente alla costruzione del futuro.
L’incontro si inserisce nel più ampio progetto “Applied Maths Horizons”, che mira a promuovere un
dialogo scientifico, culturale e civico tra studenti, docenti, esperti e territorio, valorizzando l’approccio
interdisciplinare in prospettiva STEAM.
Momento particolarmente significativo è stata la premiazione del concorso “Modelli matematici e
Intelligenza Artificiale”, coordinato dai referenti del progetto, Prof.ssa Maria Donatella Fasano
(docente di Matematica) e Prof. Francesco Paolo Caforio (docente di Informatica). Al concorso hanno
partecipato sette lavori realizzati dagli studenti dell’Istituto Tecnico – Informatica e Telecomunicazioni
– articolazione Informatica e del Liceo delle Scienze Applicate quinquennale e quadriennale. Gli
elaborati hanno evidenziato competenze avanzate nell’analisi dei modelli matematici, nella
progettazione algoritmica e nella riflessione critica sulle tecnologie emergenti, dimostrando come la
scuola possa essere laboratorio vivo di innovazione e ricerca.
Con “Applied Maths Horizons”, l’I.I.S.S. “E. Majorana” conferma il proprio impegno nel promuovere
una cultura scientifica solida, aperta al confronto e attenta alle sfide etiche e sociali dell’era digitale,
offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita, approfondimento e orientamento verso i percorsi
universitari e professionali del futuro.