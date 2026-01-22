Di seguito il comunicato:

Sempre più italiani cercano modi alternativi per guadagnare extra, ma quali sono davvero le side hustle più popolari nel nostro Paese?

Per capire quali siano oggi le Side Hustle più popolari in Italia, BonusFinder Italia ha analizzato i dati di Google Trends, regione per regione, utilizzando i livelli di interesse come indicatore della curiosità e dell’attenzione degli italiani verso le diverse attività.

Le Side Hustle più popolari in Puglia

In Puglia domina l’interesse per il DJ, che registra il punteggio più alto secondo Google Trends. A seguire si posizionano il lavoro da grafico e quello da social media manager, entrambi con livelli di interesse molto elevati. Completano la top 5 regionale il lavoro da fotografo e il drop shipping, a conferma di una forte attenzione verso side hustle creativi, digitali e legati alla monetizzazione online.

Side Hustle Punteggio Google Trends DJ 96 Grafico 88 Social media manager 85 Fotografo 81 Drop shipping 80

DJ, Youtuber e OnlyFans: queste le Side Hustle più popolari in Italia

In cima alla classifica si trovano DJ, OnlyFans e YouTuber, lavori secondari che parlano soprattutto di contenuti, pubblico e presenza digitale. Subito dietro resistono attività più classiche come fotografo, tutor e babysitter, che continuano a registrare livelli di interesse elevati grazie a una domanda costante e a una forte componente locale. Il babysitting, in particolare, è uno dei pochi secondi lavori che riesce a funzionare praticamente ovunque, dalle grandi città ai centri più piccoli.

I dati mostrano anche che non tutte le Side Hustle digitali hanno lo stesso appeal. Attività come drop shipping, streaming e social media manager suscitano interesse, ma in modo meno uniforme, con forti differenze tra una regione e l’altra. Il caso dei content creator è emblematico: pur essendo molto presenti nel dibattito pubblico, registrano un livello di interesse più contenuto rispetto ad altre attività.

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