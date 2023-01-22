Comincia il girone di ritorno nel campionato di pallacanestro maschile di serie A. L’Happy Casa Brindisi, decima in classifica e con necessità di guardarsi anche alle spalle, ospita la Virtus Segafredo Bologna appaiata in testa a Milano. Inizio alle 16,15.
Calcio, serie C girone C: ieri l’anticipo Gelbison-Virtus Francavilla Fontana 2-0. Fra le partite odierne Catanzaro-Audace Cerignola, Fidelis Andria-Taranto e Foggia-Potenza (ore 14,30).
Serie D girone H: fra le partite odierne Barletta-Cavese, Casarano-Lavello, Città di Fasano-Nardò, Nocerina-Martina, Puteolana-Molfetta (ore 14,30); Team Altamura-Bitonto (ore 15): Brindisi-Gravina in Puglia (ore 15,30).