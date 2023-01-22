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Bari: “Cantieri sociali”, stamattina iniziativa nella scuola di ciclismo Ance

22 Gennaio 2023
Orfeo Mazzitelli

Di seguito il comunicato:

Si chiama “Cantieri sociali” l’iniziativa avviata dal Gruppo Giovani di ANCE Bari e BAT insieme al collettivo ‘P0B – Puglia Zero Barriere’ – impegnato nella diffusione di buone pratiche per l’inclusione sociale – che sarà presentata alle ore 10 di domenica 22 gennaio presso la scuola di ciclismo ‘Franco Ballerini’ del Quartiere San Paolo di Bari (via Vincenzo Ricchioni, 1).

Nell’occasione, il presidente del Gruppo Giovani di ANCE Bari e BAT Orfeo Mazzitelli consegnerà al presidente della scuola di ciclismo ‘Franco Ballerini’ Giuseppe Marzano due hug-bike o “bici degli abbracci”: si tratta di tandem con manubri più lunghi, omologati per consentire a bambini con disabilità fisiche, sensoriali e/o cognitive di posizionarsi avanti a chi li conduce, dando la sensazione di essere soggetto attivo e non più passivo dell’attività motoria.

All’iniziativa, presentata da Alessandro Antonacci e Antonio Garofalo dell’A.P.S. LeZZanzare, interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della scuola di ciclismo ‘Franco Bellerini’ Giuseppe Marzano e i presidenti di ANCE Bari e Bat Nicola Bonerba e del Gruppo Giovani Orfeo Mazzitelli. Seguirà una ciclopasseggiata per le vie del quartiere San Paolo insieme agli atleti ed amici della scuola di ciclismo ‘Franco Ballerini’.

‘CANTIERI SOCIALI’

Domenica 22 gennaio 2023 Ore 9.30

Scuola di ciclismo ‘Franco Ballerini’

(Via Vincenzo Ricchioni, 1 – BARI)

Interverranno:

  • Antonio Decaro, sindaco di Bari
  • Giuseppe Marzano, presidente della scuola di ciclismo ‘Franco Bellerini’
  • Alessandro Antonacci e Antonio Garofalo, membri dell’A.P.S. LeZZanzare
  • Orfeo Mazzitelli, presidente del Gruppo Giovani di ANCE Bari e Bat
  • Nicola Bonerba, presidente di ANCE Bari e Bat

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