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Puglia: nelle carceri oltre duecento contagiati dal corona virus Report del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aggiornato al 20 gennaio

22 Gennaio 2022
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Nel penitenziario di Bari sono 91 fra cui sei agenti. Il carcere barese è quello in Puglia con il maggior numero di casi di corona virus, a seguire il carcere di Taranto con stragrande maggioranza di detenuti. Stando al report del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria risalente al 20 gennaio sono 208 i contagiati fra cui 58 agenti di polizia penitenziaria.


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