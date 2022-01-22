Nel penitenziario di Bari sono 91 fra cui sei agenti. Il carcere barese è quello in Puglia con il maggior numero di casi di corona virus, a seguire il carcere di Taranto con stragrande maggioranza di detenuti. Stando al report del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria risalente al 20 gennaio sono 208 i contagiati fra cui 58 agenti di polizia penitenziaria.