Di Francesco Santoro:

Continua ad aumentare la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive degli ospedali pugliesi. Stando al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti positivi al coronavirus nella cosiddetta area non critica è salita in una settimana dal 20 al 25 per cento. Al contrario la curva che rappresenta l’andamento delle ospedalizzazioni in Rianimazione si è appiattita: il tasso di occupazione è stabile al 13 per cento da due giorni dopo la crescita registrata durante e dopo le festività natalizie. La situazione resta ampiamente sotto controllo, ma il livello di guardia è altissimo a causa della formidabile capacità di trasmissione della variante Omicron.