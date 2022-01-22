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Puglia: aumentano ricoveri in pneumologia, malattie infettive e medicina Agenas, dati aggiornati al 21 gennaio

22 Gennaio 2022
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Di Francesco Santoro: 

Continua ad aumentare la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive degli ospedali pugliesi. Stando al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti positivi al coronavirus nella cosiddetta area non critica è salita in una settimana dal 20 al 25 per cento. Al contrario la curva che rappresenta l’andamento delle ospedalizzazioni in Rianimazione si è appiattita: il tasso di occupazione è stabile al 13 per cento da due giorni dopo la crescita registrata durante e dopo le festività natalizie. La situazione resta ampiamente sotto controllo, ma il livello di guardia è altissimo a causa della formidabile capacità di trasmissione della variante Omicron.


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