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Molfetta, criminalità: altri duecento ulivi brutalmente tagliati Strage di alberi dopo i 487 distrutti alcune settimane fa

21 Dicembre 2025
Altri 200 ulivi tagliati nello stesso oliveto falcidiato con 487 piante segate a Molfetta

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Un nuovo gravissimo attacco all’imprenditoria agricola con altri 200 ulivi barbaramente tagliati con una motosega, completando l’opera dopo averne segati 487, dello stesso oliveto giovane trapiantato appena 4 anni fa a Molfetta, ormai falcidiato. Coldiretti Puglia chiede un presidio intensificato delle forze dell’ordine per salvaguardare quanto rimane e prevenire ulteriori atti criminali, esprimendo fortissima vicinanza all’imprenditore olivicolo presidente di Coldiretti Molfetta, Mauro De Ruvo, che sta subendo un attacco senza precedenti.

 

La quotidianità degli imprenditori è ormai costantemente minacciata, con i raid che si susseguono da anni, costringendo gli agricoltori a vigilare anche di notte, mentre episodi analoghi si registrano in pieno giorno. Crescono tra l’altro i furti di ferro, acciaio, rame, cavi elettrici e telefonici, con conseguente blocco dei pozzi irrigui e isolamento delle aziende, compromettendo le produzioni agricole.

Oltre ai tagli brutali, non si fermano i furti di ulivi resistenti alla Xylella e dei pali di sostegno, né i danni collaterali agli uliveti rimasti a secco per il taglio dei tubi degli impianti idrici. La criminalità distrugge in pochi attimi il lavoro di anni degli olivicoltori, azzerando la concorrenza legale e compromettendo la sicurezza delle campagne e la qualità dei prodotti, con conseguenze negative sul marchio Made in Italy.

La criminalità opera attraverso furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, estorsioni, imposizione di manodopera o servizi, danneggiamento di impianti e colture, aggressioni, usura, macellazioni clandestine, caporalato e truffe all’Unione Europea.

Il mondo della produzione agroalimentare è sotto attacco – conclude Coldiretti Puglia – pur rappresentando una realtà economica e sociale fondamentale, motore di sviluppo diffuso per l’intera regione. Nel 2023, nonostante clima e siccità, il settore ha raggiunto un valore di oltre 4 miliardi di euro di produzione lorda vendibile. Coldiretti Puglia ribadisce con forza la necessità di interventi immediati e presidio delle forze dell’ordine per proteggere aziende e territorio pugliese.


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