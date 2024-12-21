Di seguito un comunicato diffuso dal comitato idonei:



“Basta promesse: è il nostro momento! Scorrano le graduatorie GM2020 sui posti

residui”

Il 10 dicembre 2024 è scaduto il termine per la pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR 1, ma la situazione in Puglia rimane critica. Su un contingente di 2.181 posti, risultano ancora vacanti 39 posti, pronti per essere assegnati agli idonei 2020. Nonostante l’assegnazione di soli 70 posti il 29 agosto, la nostra regione si conferma tra le più penalizzate d’Italia, con uno scorrimento delle graduatorie GM2020 tra i più bassi (appena il 3,21%).

Il 30 agosto scorso, durante un flash mob, il Direttore Generale dell’USR Puglia ci ha

garantito che tutti i posti residui non assegnati alle graduatorie PNRR sarebbero stati redistribuiti agli idonei 2020-GM2022. È giunto il momento di mantenere quella promessa.

A peggiorare il quadro, il concorso PNRR 2 ha ulteriormente penalizzato la Puglia,

attribuendo un numero sproporzionato di posti banditi: 839 per la scuola secondaria di primo e secondo grado (pari al 7,9% dei 10.677 posti disponibili a livello nazionale) e 290 per infanzia e primaria (3,5% degli 8.355 a livello nazionale). Questi numeri appesantiscono una regione già fortemente provata, con graduatorie sature e scorrimenti estremamente lenti.

È questa la strada per combattere il precariato? È giusto lasciare centinaia di docenti qualificati in un limbo di incertezza?

Richiamiamo l’attenzione su quanto stabilito dall’Allegato A del DM n. 158 del 31 luglio 2024: “A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie […] sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.” Il Ministero stesso ha chiarito che le assunzioni dai concorsi ordinari 2020 devono essere effettuate qualora residuino posti vacanti. Quei posti ci sono, e ostacolare lo scorrimento delle graduatorie significherebbe violare la normativa vigente.

Gli idonei del 2020 dicono BASTA! Chiediamo l’assegnazione immediata dei nostri posti. Lunedì 23 dicembre torneremo a manifestare davanti all’USR Puglia per ottenere le cattedre che ci spettano.

Non siamo numeri, ma professionisti che hanno conquistato il loro posto con sacrificio e merito. La nostra stabilità economica e il nostro futuro sono in gioco, e non permettere mo che vengano calpestati.

È tempo di passare dalle parole ai fatti. La Puglia ha diritto a un sistema equo e

trasparente: confidiamo che non verremo delusi ancora una volta.