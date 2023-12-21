Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Grottaglie:

La magia del Natale si diffonde nell’aria di Grottaglie, la città delle ceramiche e delle tradizioni, che si prepara a trasformarsi in un luogo incantato a soli cinque giorni dalla festa più attesa dell’anno. Un calendario ricco di eventi, pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età, promette di regalare emozioni indimenticabili.

21 dicembre: Il cuore batte a ritmo di musica e emozioni

La giornata si apre con un’esperienza sonora straordinaria alle 10.30 presso la sontuosa Chiesa Madonna delle Grazie: il Concerto dell’Orchestra e del Coro a cura dell’Istituto Comprensivo “G. Pignatelli”. Un viaggio emozionale senza tempo che trasporterà gli spettatori in un mondo di armonie suggestive.

Il pomeriggio, alle 16.30, la Biblioteca Comunale “G. Pignatelli” si illumina di luci e storie con “Christmas Carol”, un intreccio di emozioni che racconta storie d’amore e solidarietà. Un invito aperto a tutti, con ingresso gratuito (prenotazione consigliata), per condividere la magia del Natale.

Alle 17:00, presso la Scuola dell’Infanzia “L’Arcobaleno”, si terrà “La Pace che ci Piace”, un evento speciale pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età in un’atmosfera di gioia e creatività. La dolce melodia della pace si diffonderà tra i partecipanti, regalando un momento di serenità in questo periodo di festa.

A chiudere la giornata, alle 19:00, nella Chiesa Madonna delle Grazie, il secondo Concerto dell’Orchestra e del Coro donerà un’ultima sinfonia magica, offerta dall’Istituto Comprensivo “G. Pignatelli”.

22 dicembre: Una festa per tutti i sensi

Il 22 dicembre sarà una giornata dedicata ai sensi e al piacere di vivere la magia del Natale. Alle 16:00, presso la Sala Parrocchia Santa Maria in Campitelli, i più piccoli saranno i protagonisti dell’evento “La Sorte”, un’esperienza delicata organizzata con amore dall’Istituto Comprensivo “G. Pignatelli”.

Dalle 18:00 alle 20.30, l’Aperi-pettola darà il via a una serata di gusto e festa, con sapori locali che si mescoleranno con la magia natalizia. Le vie del centro storico si animeranno di giovani cantautori che improvviseranno musica per rendere il percorso più piacevole. Moinè, Damiano Fedele, Francesco D’Amicis e Gregucci si esibiranno, regalando note di gioia in questa notte magica.

Il “Not another Xmas Market”, il 22 e 23 dicembre, trasformerà l’Ex Frantoio in via Francesco Crispi, 57, in un mercato natalizio unico nel suo genere. Qui, la gioia degli acquisti si unirà alla bellezza dell’arte locale, offrendo un’opportunità unica per trovare regali speciali e originali.

23 dicembre: Magia, Gioia e Tradizione per i più Piccoli

Il 23 dicembre sarà una giornata dedicata alla magia, alla gioia e alle tradizioni, particolarmente pensata per i più piccoli. Dalle 18:00 alle 22:00, in Piazza Principe di Piemonte, la “Casetta di Babbo Natale” curata dalla Pro Loco Grottaglie APS si aprirà a grandi e piccini, condividendo la magia delle festività e regalando momenti di gioia a tutti coloro che vi entreranno.

Dalle 18:30 alle 22.30, il centro storico sarà animato da “Aspettando il Natale 2023”, un evento che abbraccia tradizione e modernità. Mercatini, area food, giocattoli, gonfiabili, mascotte e cantastorie renderanno la serata indimenticabile grazie all’associazione “Grottout”.

Alle 20:00, la Discesa di Babbo Natale in Piazza Regina Margherita, a cura del Gruppo Grotte Grottaglie, chiuderà la giornata con un tocco di magia che si diffonderà tra grandi e piccini, regalando un momento indimenticabile da vivere in famiglia.

In questo Natale di emozioni, Grottaglie si conferma come il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera unica delle festività, con eventi pensati per ogni gusto e età.

Grottaglie, con il suo ricco patrimonio storico e le tradizioni secolari, ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella vita della comunità. Quest’anno, abbiamo dedicato particolare attenzione al recupero e alla celebrazione delle nostre tradizioni, investendo in iniziative che abbracciano la cultura, l’arte e la gastronomia locale.

“Grottaglie, – spiega l’assessora con delega alle tradizioni locali, Alessia Piergianni – con il suo ricco patrimonio storico e le tradizioni secolari, ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella vita della comunità. Quest’anno, abbiamo dedicato particolare attenzione al recupero e alla celebrazione delle nostre tradizioni, investendo in iniziative che abbracciano la cultura, l’arte e la gastronomia locale. Questi sforzi riflettono il nostro impegno a costruire un futuro che rispetti il passato. Investiamo nell’identità culturale di Grottaglie, credendo che sia un elemento chiave per preservare il tessuto sociale e promuovere una crescita sostenibile”.