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Puglia, nuova rotta Air Dolomiti: la compagnia nel 2022 collegherà Brindisi e Monaco di Baviera Si parte ad aprile

21 Dicembre 2021
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Nuovo collegamento tra la Puglia e Monaco di Baviera con Air Dolomiti dal prossimo 9 aprile. AdP annuncia l’attivazione di due voli con frequenza settimanale tra Brindisi e la città bavarese, che saranno operati dalla compagnia del gruppo Lufthansa con un Embraer 195 da 122 posti. Partenza il sabato e la domenica da Monaco alle 11 (arrivo previsto nel capoluogo adriatico alle 12,45) e da Brindisi alle 13,25 (arrivo previsto in Germania alle 15,15).

Con la nuova rotta «giochiamo una partita importante, quella dell’estate 2022- commenta il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile-. La nostra strategia è quella di riuscire a portare in Puglia, attraverso collegamenti nuovi e importanti come quello di Monaco, turisti stranieri che arrivano da ogni parte del mondo».

 

Foto Aeroporti di Puglia

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