Di seguito un comunicato diffuso da Plastic-Puglia:

Il prossimo 23 novembre alle ore 11, presso l’Auditorium del Polo Liceale “G. Galilei-M. Curie” di Monopoli, si terrà un importante incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, rivolto agli studenti dell’Istituto scolastico e aperto al pubblico. L’evento è organizzato dall’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci”, sede della delegazione L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Monopoli, in collaborazione con il Polo Liceale.

Ospite d’onore sarà il prof. Francesco Schittulli, Presidente nazionale della L.I.L.T. e rinomato oncologo, che parlerà di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. L’incontro sarà introdotto dal Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia e Presidente onorario dell’Associazione. Interverrà il Prof. Martino Cazzorla, Dirigente scolastico del Polo Liceale, nonché componente del Direttivo dell’Associazione.

L’iniziativa, che vede ancora una volta l’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” in prima linea nella promozione della salute con eventi e consulti sulla prevenzione, rappresenta un’ulteriore opportunità per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio fondamentale: uno stile di vita sano e la prevenzione sono le armi più potenti per vivere una lunga vita.