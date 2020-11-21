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Rt: Puglia 1,24 Indice di trasmissibilità corona virus

21 Novembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Ulteriore decremento dell’indice dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.24 (sette giorni fa era 1.45) e oltrepassa ancora una volta la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance migliore di Toscana (1.31), Abruzzo (1.32) e Basilicata (1.46), l’attenzione, però, resta altissima soprattutto in considerazione della pressione sugli ospedali pugliesi. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e la fondazione indipendente Gimbe concordano: la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva è del 41 per cento, mentre la percentuale dei posti letto occupati nella cosiddetta area non critica dei nosocomi è del 43 per cento. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 ormai in tutte le aree del Paese ad esclusione di Lazio (0,82), Liguria (0,89), Molise (0,94) e Sardegna (0,79). Stando al report settimanale del ministero della Salute, «l’epidemia in Italia si mantiene a livelli critici sia perché l’incidenza di nuove diagnosi resta molto elevata e ancora in aumento, sia per gravità con un significativo impatto sui servizi assistenziali. Tuttavia, si osserva una riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente suggerendo un iniziale effetto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 14 ottobre 2020».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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