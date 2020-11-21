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Lavoratore Fal rilascia intervista in tv: procedimento disciplinare Protesta Usb

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Stazione Altamura scaled

Nei giorni scorsi un lavoratore delle ferrovie appulo-lucane ha rilasciato al telegiornale della Rai un’intervista. Dirigente sindacale Usb, chiedeva chiarimenti riguardo all’organizzazione del lavoro e alle procedure dell’azienda nei rapporti con il personale.

Fal “ha aperto un provvedimento disciplinare nei confronti del Dirigente Sindacale accusandolo di aver rilasciato quella intervista in veste di dipendente dell’azienda durante l’orario di lavoro.” Lo riferisce Usb lavoro privato-Puglia, aggiungendo di ritenere
non veritiere le accuse nei confronti di quel lavoratore.


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