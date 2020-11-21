Di seguito la comunicazione di Alesio Valente, sindaco di Gravina in Puglia:

Nuova ordinanza a tutela della salute pubblica, valida fino al 3 Dicembre.

Queste, in sintesi, le principali disposizioni.

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 15 alle ore 22 (la Domenica dalle ore 5 alle ore 22) divieto di stazionamento su tutto il territorio comunale, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso da abitazioni, opifici attivi, esercizi commerciali aperti.

Resta consentito lo stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di indossare la mascherina.

È sospeso lo svolgimento del mercato settimanale, fino al 4 Dicembre compreso.

È imposta la chiusura dei circoli e centri di aggregazione pubblici e privati.

È disposta la chiusura degli esercizi commerciali alle ore 20.30, con facoltà di orario continuato nel corso della giornata, ma resta comunque consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto.

È ordinata la chiusura del parco Robinson e dei parchi in zona Pip. Esclusivamente presso questi ultimi sarà consentito l’accesso, solo per motivazioni legate a ragioni di salute.

I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 400 e i 1.000 euro.

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana:

Il Sindaco Antonello Denuzzo ha emanato una Ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Il provvedimento, valido sino al prossimo 3 dicembre, prevede il divieto di permanenza e stazionamento dalle 5.00 alle 22.00 in piazza Umberto I, piazza Dante e in tutte le vie, piazze e aree ricadenti nel centro storico, fatta salva la possibilità di transitare e di svolgere le attività consentite dalla normativa nazionale vigente.

Vengono inoltre introdotti il divieto di consumo di alimenti e bevande all’interno o in prossimità di tutti i distributori automatici h24 e il divieto, dalle ore 17.00, di accesso ai parchi e alle aree pubbliche attrezzate con strutture sportive.

In tutti gli esercizi pubblici dovranno obbligatoriamente essere predisposte tutte le condizioni per garantire, sia all’esterno sia all’interno dell’attività, il rispetto della distanza interpersonale. I titolari e/o gestori dovranno provvedere alla costante sanificazione delle postazioni di distributori automatici e bancomat, con particolare riguardo alle tastiere.

L’Ordinanza è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.