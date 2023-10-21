Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Dopo tre giorni di intenso lavoro per gli assaggi alla cieca, la commissione tecnica della settima edizione di “Mastro Panettone“, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni e pandori artigianali più buoni dell’anno, ha selezionato i 42 lievitati che si contenderanno la finale di martedì 7 novembre a Bari.
Sede della degustazione finale sarà l’Hotel Parco dei Principi, che nell’occasione ospiterà gli artigiani in concorso e gli addetti ai lavori, mentre sarà possibile anche seguire l’ultima fase del concorso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di “Mastro Panettone”. A partire dalle ore 9:00, la giuria si riunirà ancora una volta per riassaggiare i lievitati arrivati in finale per poi nel pomeriggio, a termine degli assaggi, premiare i podi delle categorie Miglior panettone artigianale tradizionale”, “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” e “Miglior pandoro artigianale”.
420 lievitati prodotti da oltre 300 artigiani da tutta Italia sono stati complessivamente i lievitati valutati nella prima fase di selezione, ma solo i migliori 20 panettoni tradizionali, 15 creativi al cioccolato e 7 pandori hanno potuto superare lo sbarramento e accedere alla finale dove sarà la giuria tecnica, composta da Vincenzo Tiri (presidente di giuria), Alessandro Bertuzzi, Matteo Dolcemascolo, Tommaso Foglia, Claudio Gatti, Eustachio Sapone e Alessandro Slama, a stabilire la classifica finale e decretare i migliori panettoni e pandori 2023.
“Sono molto soddisfatto dei riscontri numerici di quest’anno. Questa settima è un’edizione record in termini di partecipanti, con tanti volti nuovi, e anche di sponsor. Sono stati tanti gli artigiani che hanno voluto mettersi alla prova perché considerano Mastro Panettone un’opportunità per confrontarsi con i colleghi e ricevere suggerimenti, e questa è una delle principali motivazioni per cui scelgono di partecipare al contest. Infatti, per ogni lievitato iscritto, i partecipanti ricevono anche la scheda di valutazione con i consigli della commissione tecnica. – ha sottolineato Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi.it e ideatore del concorso – Sono soddisfatto anche del livello dei lievitati in concorso, in particolare è notevolmente cresciuto rispetto alle precedenti edizioni quello del pandoro. Purtroppo per regolamento solo il 10% degli iscritti per categoria poteva accedere in finale e questo ha comportato l’esclusione anche di lievitati di livello e nomi illustri. Voglio comunque rivolgere il mio personale invito a tutti i partecipanti a prendere parte alla finale per poter assaggiare i lievitati in gara, confrontarli con i propri che non ce l’hanno fatta a superare la fase di selezione iniziale e valutarne le differenze, anche a scopo di poter migliorare il proprio prodotto”.
“Mastro Panettone” ammette in concorso solo i panettoni che rispettano il disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e lievitati prodotti con il solo utilizzo di lievito madre e canditi senza anidride solforosa, che non contengano conservanti, emulsionanti, mono e digliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali. Non vi è, al contrario, alcun vincolo per le materie prime, consentendo ai partecipanti di utilizzare gli ingredienti che abitualmente usano per la loro produzione.
Tutte le informazioni sul concorso sono sul sito www.goloasi.it e sulla pagina Facebook Mastro Panettone.
ELENCO FINALISTI
Miglior panettone artigianale tradizionale
Giacomo Ferruccio – Da Masino – Rocca San Giovanni (Ch) – Abruzzo
Federica Filomena Greco – Dolce Millennio – San Giovanni in Fiore (Cs) – Calabria
Pasquale Pesce – Pasticceria Pesce 1896 – Avella (Av) – Campania
Luigi Vetrella – Il Forno Grani & Altre Visioni – Caserta (Ce) – Campania
Pompilio Giardino – Panificio Pompilio – Ariano Irpino (Av) – Campania
Alessandro Russo – Il Giardino delle Delizie – Tramonti (Sa) – Campania
Camillo Tosi – La Dolce Tuscia – Capranica (Vt) – Lazio
Roberto Moreschi – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia
Claudio Colombo – Pasticceria Colombo – Barasso (Va) – Lombardia
Gabriel Locatelli – Gabriel Locatelli – Milano – Lombardia
Francesco Flammini – Caffè Pasticceria Sibilla – Visso (Mc) – Marche
Mattia Ricci – Fornai Ricci – Montaquila (Is) – Molise
Cosimo Caradonna – Mille Voglie – Alberobello (Ba) – Puglia
Matteo Papanice – Cresci – Castellana Grotte (Ba) – Puglia
Federico Perrone – Giuri’ss – Salice Salentino (Le) – Puglia
Domenico Petronella – Maison Petronella – Altamura (Ba) – Puglia
Lorenzo Cristiani – Pasticceria Cristiani – Livorno – Toscana
Simone Del Puglia – Dolc’è – San Giovanni Valdarno (Ar) – Toscana
Caterina Dalbosco – Panificio Moderno – Isera (Tn) – Trentino Alto Adige
Samuele Segala – Panificio Pasticceria Segala – Fumane (Vr) – Veneto
Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo
Domenico Lopatriello – Pasticceria Mirò – Montalbano Jonico (Mt) – Basilicata
Alessandro Saccomando – Casa Mastroianni – Lamezia Terme (Cz) – Calabria
Marco Macrì – Marco Macrì – Caulonia (Rc) – Calabria
Luigi Vetrella – Il Forno Grani & Altre Visioni – Caserta – Campania
Raffaele Iorio – La Vecchia Pastaia – Boscoreale (Na) – Campania
Pompilio Giardino – Panificio Pompilio – Ariano Irpino (Av) – Campania
Lucia Morone – Pasticceria Lombardi – Maddaloni (Ce) – Campania
Mattia Buffolo – Campana Select Food – Palestrina (Rm) – Lazio
Gabriel Gianforchetti – Fortini Lab – Albano laziale (Rm) – Lazio
Riccardo Manduca – Solodamanduca – Aprilia (Lt) – Lazio
Paolo Riva – Paolo Riva Pasticceria – Treviglio (Bg) – Lombardia
Fulvio Nomelli – Panificio Nomelli – Corteno Golgi (Bs) – Lombardia
Marianna Di Dio – Bar Valentino – Castellaneta (Ta) – Puglia
Deme Bakary – Fra.Grante – Carmiano (Le) – Puglia
Vincenzo Cinardo – Ariston Dolci – Mazzarino (Cl) – Sicilia
Miglior pandoro artigianale
Simona Gosta – 1884 Pastry & Chocolate – Piedimonte Matese (Ce) – Campania
Antonio Masulli – Caffè Masulli – Somma vesuviana (Na) – Campania
Innocenzo Martuccio – Pasticceria Enzo Martuccio – Colle Sannita (Bn) – Campania
Martina Moroni – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio
Matteo Tavarini – Free Pastry – Luni (Sp) – Liguria
Roberto Moreschi – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia
Daniele Scarpa – Pasticceria Nelly’s – Chioggia (Ve) – Veneto