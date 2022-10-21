Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
La sesta edizione di “Mastro Panettone“, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i lievitati artigianali natalizi più buoni d’Italia, si avvia verso la fase finale. Conclusa la prima parte di degustazioni a cura della commissione tecnica, sono stati definiti e ufficializzati i lievitati finalisti: 20 per la categoria “Miglior panettone artigianale tradizionale”, 20 per quella “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” e 10 per la categoria “Miglior pandoro artigianale”.
382 sono stati complessivamente i lievitati oggetto di valutazione nella prima fase del concorso, che ha portato la giuria alla definizione dei 50 dolci natalizi che si contenderanno la finale nelle varie categorie. Si attende ora la degustazione finale che si svolgerà martedì 8 novembre nell’Hotel Parco dei Principi di Bari e in diretta streaming sulla pagina Facebook del concorso dalle ore 9:00, quando al termine degli assaggi da parte dei giudici saranno finalmente annunciati i vincitori della sesta edizione di “Mastro Panettone”.
A scegliere i lievitati più buoni, quelli che si aggiudicheranno i titoli di “Miglior panettone artigianale tradizionale”, “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” e “Miglior pandoro artigianale” sarà sempre la giuria tecnica composta da professionisti del settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Giuseppe Mancini, Antonio Daloiso, Matteo Dolcemascolo e Marco Lusso. Nella stessa occasione saranno anche assegnati il premio al “Miglior Packaging” e quello al “Miglior Pasticcere Digitale”.
“Vorrei complimentarmi con tutti gli artigiani che hanno deciso in questo momento particolare e poco favorevole per l’economia di continuare ad investire sulla loro crescita, sperimentando e decidendo anche di mettersi a confronto con i loro colleghi di tutta Italia nel nostro concorso. – ha commentato Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi.it e ideatore del concorso – Quest’anno il livello dei lievitati in gara è stato altissimo e la giuria non ha avuto un compito semplice. Sono molto contento che il mondo del panettone artigianale stia crescendo tanto sia nella qualità sia nei numeri e che ci siano sempre più artigiani che investono e credono nel loro lavoro. Un plauso particolare va a chi è riuscito a raggiungere la finale, perché distinguersi in mezzo a tanti ottimi prodotti non è semplice. Mi dispiace, invece, per chi non è in finale nonostante abbia prodotto lievitati di altissima qualità, ma che evidentemente hanno convinto meno la commissione”.
Miglior panettone artigianale tradizionale
Andrea Candrina Panificio Pasticceria – Andrea Candrina – Castel Goffredo (Mn) – Lombardia
Antonio Caputo Pasticcere – Antonio Caputo – Altamura (Ba) – Puglia
Ariston Dolci – Vincenzo Cinardo – Mazzarino (Cl) – Sicilia
Bar Pasticceria Valentino – Marianna Di Dio – Castellaneta (Ta) – Puglia
Cafè Noir – Michele Pirro – San Marco in Lamis (Fg) – Puglia
Francesco Fiore Lievitati – Francesco Fiore – Benevento (Bn) – Campania
La Dolcevita – Gianluca Bada – San Pietro Vernotico (Br) – Puglia
La Forneria – Massimiliano Maiorano – Napoli (Na) – Campania
Le Sfoglie d’Oro – Daniele Milo – Salerno (Sa) – Campania
Masalab – Manuel Scarpa – Chioggia (Ve) – Veneto
Mommy Cafè – Guglielmo Cavezza – Cicciano (Na) – Campania
Panificio Ascolese – Fiorenzo Ascolese – San Valentino Torio (Sa) – Campania
Panificio Saccente – Vito Saccente – Palo del Colle (Ba) – Puglia
Pasticceria Colombo – Claudio Colombo – Barasso (Va) – Lombardia
Pasticceria Crystall – Valerio Giovannozzi – Porto San Giorgio (Fm) – Marche
Pasticceria Fiori – Alessio Formichetti – Rieti (Ri) – Lazio
Pasticceria Gragnato – Mattia Gragnato – Verona (Vr) – Veneto
Pasticceria La Ruota – Rosetta Lembo – Perdifumo (Sa) – Campania
Pasticceria San Francesco – Damiano e Valentino Rizzo – Spezzano della Sila (Cs) – Calabria
Spadaforadessert – Domenico Spadafora – Pavia (Pv) – Lombardia
Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato
A.F. Pasticceria – Antonio Fabozzi – Casal di Principe (Ce) – Campania
Al Bistrò Pasticceria Gelateria Bar – Vincenzo Delli Bovi – Montella (Av) – Campania
Almondor Gusti Siciliani – Diego Lo Verme – Canicattì (Ag) – Sicilia
Bruno Sicilian Tastes – Bruno Armenia – Ispica (Rg) – Sicilia
Cafè Noir – Michele Pirro – San Marco in Lamis (Fg) – Puglia
Caffè Masulli 1927 – Antonio Masulli – Somma Vesuviana (Na) – Campania
Campana Select Food – Mattia Buffolo – Palestrina (Rm) – Lazio
Casa Mastroianni – Alessandro Saccomando e Pasquale Iannelli – Lamezia Terme (Cz) – Calabria
Grano il Tempo del Pane – Sergio Scovazzo – Santena (To) – Piemonte
Italo Vezzoli – Italo Vezzoli – Carobbio degli Angeli (Bg) – Lombardia
Maciste Pasticceria – Tiziana Apicella e Federica Nafra Cori (Lt) – Lazio
Mauro la Pasticceria – Mattia Volpato – Vedelago (Tv) – Trentino Alto Adige
Panificio Pasticceria Segala – Samuele Segala – Fumane (Vr) – Veneto
Panificio Pompilio – Pompilio Giardino – Ariano Irpino (Av) – Campania
Panificio Saccente – Vito Saccente – Palo del Colle (Ba) – Puglia
Pasticceria Iazzetta – Francesco Iazzetta – Cardito (Na) – Campania
Pasticceria Mirò – Domenico Lopatriello – Montalbano Jonico (Mt) Basilicata
Pasticceria Reale – Andrea Lo Brutto – Castrofilippo (Ag) – Sicilia
Pasticceria Semplici – Alessandro Semplici – San Giovanni Valdarno (Ar) – Toscana
Rau Arte Dolciaria – Luca Rau – Berchidda (Ss) – Sardegna
Miglior pandoro artigianale
Casa Infante – Marco Infante – Napoli (Na) – Campania
Ciacco Stefano Guizzetti – Parma (Pr) – Emilia Romagna
Fornai Ricci – Mattia Ricci – Montaquila (Is) – Molise
Free Pastry – Matteo Tavarini – Luni (Sp) – Liguria
Le Sfoglie d’Oro – Daniele Milo – Salerno (Sa) – Campania
Madamadorè – Vanna Scattolini – San Pietro in Cariano (Vr) – Veneto
Panificio Pasticceria F.lli Cattelan Snc – Massimo Cattelan – Noventa di Piave (Ve) – Veneto
Pasticceria Biagio Martinelli – Biagio Martinelli – Aversa (Ce) – Campania
Pasticceria Princess – Nino Crispo – Airola (Bn) – Campania
Roberto Cantolacqua Pasticceria – Roberto Cantolacqua – Tolentino e Civitanova Marche (Mc) – Marche