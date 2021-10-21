rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Terlizzi: grande distribuzione, apre oggi Famila superstore Megamark

21 Ottobre 2021
Screenshot 20211021 115054

Di seguito il comunicato:

Apre oggi a Terlizzi, in viale Italia, angolo via Macello il nuovo Famila Superstore, punto vendita del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno.
L’apertura, per un investimento di otto milioni di euro e oltre 50 assunzioni, rientra nel piano industriale del Gruppo che, tra il 2019 e il 2021, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per finanziare dieci nuove aperture in Puglia e ammodernare 20 negozi.

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione