Di seguito il comunicato:



Apre oggi a Terlizzi, in viale Italia, angolo via Macello il nuovo Famila Superstore, punto vendita del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno.

L’apertura, per un investimento di otto milioni di euro e oltre 50 assunzioni, rientra nel piano industriale del Gruppo che, tra il 2019 e il 2021, ha previsto lo stanziamento di 85 milioni di euro per finanziare dieci nuove aperture in Puglia e ammodernare 20 negozi.