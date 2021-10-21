Di Francesco Santoro:

In Puglia sono stabili i ricoveri Covid sia nelle terapie intensive (4 per cento) che negli altri reparti ospedalieri (5 per cento) e risulta vaccinato l’80,6 per cento della popolazione over 12 (il 76,9 per cento con due dosi e il 3,7 per cento con una) con oltre 5.000 nuovi immunizzati nell’ultima settimana. Quanto alla somministrazione delle terze dosi, invece, il tasso di copertura è del 4,4 per cento. È quando emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia. A livello nazionale «sul fronte ospedaliero – commenta la responsabile della ricerca sui servizi sanitari dell’organismo indipendente, Renata Gili – si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati dai pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente scendono del 9,1% in area medica e del 4,1% in terapia intensiva».

Effetto del green pass in Italia

Netta l’impennata dei tamponi antigenici rapidi aumentati del 78,5% in una settimana. «La media mobile a sette giorni è salita da 173.235 del 13 ottobre a 309.297 del 19 ottobre; complessivamente, nell’ultima settimana sono stati effettuati 2.151.081 tamponi antigenici rapidi- affermano gli esperti di Gimbe-. La media mobile rimane, invece, sostanzialmente stabile: da 57.275 del 13 ottobre a 58.201 del 19 ottobre; complessivamente nell’ultima settimana sono state vaccinate 407.404 nuove persone (+4,7 per cento)». Secondo il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta «bisogna tenere conto che ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi sino a 3 tamponi a settimana, mentre per aumentare la copertura vaccinale è sufficiente che il numero di nuovi vaccinati non tenda allo zero».

Casi a Latiano

Diversi alunni e tre insegnanti della scuola “Croce-Monasterio” di Latiano (Brindisi) sono risultati positivi al Coronavirus. A darne notizia è il sindaco Mino Maiorano che ha chiuso l’intero plesso scolastico fino al 30 ottobre.