Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:



Sulla A14 Bologna-Taranto, continuano i lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, situato al km 610+541; pertanto, la stazione di Canosa rimarrà chiusa fino alle 9:00 di lunedì 25 ottobre, in entrata verso Pescara/Bologna e in uscita per chi proviene da Bari, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

verso Pescara/Bologna, entrare alla stazione di Cerignola est, sulla stessa A14;

verso la A16 Napoli-Canosa, entrare alla stazione di Cerignola ovest sulla A16;

in uscita per chi proviene da Bari, uscire alla stazione di Andria Barletta.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.