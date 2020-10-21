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San Pietro Vernotico: puzza “insostenibile”, deputata scrive ad Arpa ed Asl Macina: emissioni odorigene, si intervenga

21 Ottobre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dalla parlamentare Anna Macina:

“Abbiamo sollecitato Arpa Puglia e Asl Brindisi ad intervenire sulle emissioni odorigene a San Pietro Vernotico, una vicenda divenuta ormai insostenibile per i cittadini”. Lo affermano in una nota congiunta la deputata brindisina Anna Macina (M5S) e la consigliera comunale Selena Nobile. “Da circa due mesi – continuano – in cittá vengono ripetutamente segnalate esalazioni nausabonde, che si intensificano dalle ore 18.30 fino alle 7.30 del mattino seguente. Le zone interessate sono la circonvallazione, via Mesagne, via Brindisi, via Pier Giovanni Rizzo. L’intensitá delle emissioni odorigene – rimarcano Macina e Nobile – sono tali da giungere all’interno delle abitazioni, anche quando gli infissi sono chiusi. In alcuni casi, in base alle segnalazioni pervenuteci, si lamentano addirittura effetti sul corpo, quali mal di testa e irritazioni alle vie respiratorie. Per questi motivi chiediamo che gli enti interessati, nel caso in cui non l’abbiano ancora fatto, intervengano e effettuino verifiche per scongiurare eventuali rischi per la salute dei cittadini. Ricordiamo che da due settimane è stata presentata un’interrogazione al Sindaco, che peró rimane ancora senza risposta. Contiamo che si intervenga tempestivamente, visto che di tempo ne è passato anche troppo” concludono.

 

 

 

 

 

 

 

 


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