Di Tony Maselli:
Si gioca oggi in serie C girone C: fra le partite in programma (ore 15) Casarano-Cavese e Team Altamura-Trapani.
Serie D girone H, terza giornata: in programma oggi Francavilla in Sinni-Ferrandina, Nardò-Gravina in Puglia (ore 15) e Virtus Francavilla Fontana-Martina (ore 17).
Eccellenza pugliese: Atletico Acquaviva-Brindisi, Bitonto-Polimnia, Brilla Campi-Unione calcio, Canosa-Gallipoli, Foggia Incedit-Atletico Racale, Galatina-Taranto, Soccer Massafra-Novoli, Ugento-Virtus Mola (ore 15,30); Toma Maglie-Nuova Spinazzola (ore 16,30); Bisceglie-Taurisano (ore 17).