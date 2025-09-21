rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Casarano-Cavese, Team Altamura-Trapani, la serie D girone H e l’Eccellenza pugliese Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

21 Settembre 2025
Screenshot 20220828 213417

Di Tony Maselli:

Si gioca oggi in serie C girone C: fra le partite in programma (ore 15) Casarano-Cavese e Team Altamura-Trapani.

Serie D girone H, terza giornata: in programma oggi Francavilla in Sinni-Ferrandina, Nardò-Gravina in Puglia (ore 15) e Virtus Francavilla Fontana-Martina (ore 17).

Eccellenza pugliese: Atletico Acquaviva-Brindisi, Bitonto-Polimnia, Brilla Campi-Unione calcio, Canosa-Gallipoli, Foggia Incedit-Atletico Racale, Galatina-Taranto, Soccer Massafra-Novoli, Ugento-Virtus Mola (ore 15,30); Toma Maglie-Nuova Spinazzola (ore 16,30); Bisceglie-Taurisano (ore 17).

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione