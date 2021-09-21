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Puglia, manutenzione e sicurezza della rete viaria: online StradaXStrada Voluto dall'assessore regionale

21 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

È online la piattaforma di “StradaXStrada”, il programma della Regione Puglia per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti i Comuni pugliesi.
Sindaci, dirigenti e funzionari comunali possono dialogare con gli uffici regionali dell’Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture attraverso i facili strumenti predisposti con la collaborazione di ARTI, l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia.

Ma all’indirizzo stradaperstrada.regione.puglia.it tutti i cittadini potranno seguire l’evoluzione del programma, quali scelte sta facendo il proprio Comune, come procede un cantiere, quanto si è speso dei complessivi 100 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia.

“Abbiamo bisogno di condividere un modo nuovo di fare opere pubbliche, più orientato a raggiungere presto e bene i risultati che servono alle nostre comunità”, dice il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, che ha ideato e lanciato “StradaXStrada”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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