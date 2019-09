Di Anna Lodeserto:

“La pace è il requisito fondamentale per garantire la crescita ed il benessere di ogni popolo ed essere umano”. Su questo principio si basa la risoluzione 36/67 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha istituito il 30 novembre 1981 la Giornata Internazionale della Pace.

La ricorrenza, i primi anni, veniva celebrata ogni terzo martedì del mese di settembre ( in coincidenza con l’apertura delle sessioni dell’Assemblea Generale). Successivamente, nel 2001 la Giornata è stata fatta ricadere il 21 settembre.

Al centro di questa Giornata , quest’anno, vi è il clima. Proteggere la pace in tutto il mondo significa mettere in atto azioni concrete contro i cambiamenti climatici responsabili di catastrofi naturali.

“Oggi la pace si trova dinanzi ad un nuovo pericolo – ha sostenuto il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres – l’emergenza climatica che minaccia la nostra sicurezza, i nostri mezzi di sussistenza e le nostre vite”.

Le catastrofi naturali mietono, ad oggi, il triplo delle vittime rispetto ai conflitti bellici. La salinizzazione dell’acqua e delle colture sta mettendo in pericolo la sicurezza alimentare ed ha, naturalmente, un forte impatto sulla salute pubblica.

Con la Giornata della Pace 2019 si vuole, quindi, sottolineare la necessità di adottare misure concrete per combattere i cambiamenti climatici.

Incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili, adottare politiche che consentano un indirizzamento verso economie più verdi e pulite.

Ogni grande cambiamento parte sempre dal basso, dal singolo individuo. Pertanto sarebbe opportuno che ogni individuo modificasse leggermente il proprio modus operandi. Ad esempio , spegnendo le luci superflue, utilizzando mezzi pubblici oppure optando per una passeggiata a discapito dell’auto personale. Piccole accortezze che possono limitare i danni ,già importanti , figli di una condotta dedita allo spreco ed alla noncuranza.

Il 21 settembre è anche la Giornata Mondiale dell’Alzheimer e delle malattie neurodegenerative.

Questa giornata è stata istituita nel 1994 dall’OMS ( Organizzazione Mondiale della Sanità) con l’obiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste patologie.

L’ Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce e distrugge le cellule del cervello.

Coloro colpiti da Alzheimer sono vittime di un progressivo declino della memoria e delle capacità cognitive. Fino ad arrivare al punto di compromettere l’autonomia personale e le capacità di portare a termine anche i compiti più semplici.

L’assistenza ad un malato affetto da questa patologia comporta altissimi livelli di carico ed impegno sia fisico che emotivo. I familiari degli affetti da Alzheimer sono le seconde vittime di questa malattia ancora oggi senza cura.