Era funzionario del tribunale di Lucca il trentenne Ivan Vito Campanella. Originario di Martina Franca. Fine settimana nella Alpi svizzere. In un’escursione, a causa di un incidente in montagna, il giovane pugliese appassionato di trekking è morto. Da dettagliare se a causa di un malore o di una caduta. Oggi sono stati i colleghi nella città toscana, non vedendolo rientrare al lavoro, a dare l’allarme che ha portato a conoscere l’accaduto. Avvisati i familiari dell’escursionosta, sono partiti dalla Puglia per la Svizzera.