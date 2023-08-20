Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Lunedì 21 agosto alle ore 21 nel Chiostro del Palazzo del Seminario in piazza Duomo a Lecce torna Young’ Talks, l’evento che mette in relazione i giovanissimi con l’attualità, rendendoli protagonisti di interviste a personaggi che ricoprono ruoli strategici nel mondo della cultura, della politica, delle università, dell’economia.

Young’ Talks è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Zona P.I.P. (Progetti, Idee, Progresso) e nasce nel 2021 da un’idea del presidente e fondatore dell’associazione, Davide Indino, salentino, classe 2002, nominato nel 2019 Alfiere della Repubblica, titolo assegnatogli dal presidente Sergio Mattarella per il suo impegno nella promozione del valore dei libri come collanti nella vita di comunità. Con la collaborazione di alcuni amici tutti under25 è nata l’idea di un appuntamento culturale che, sull’impronta dei Ted Talks, vedesse diversi relatori susseguirsi, in una stessa serata, secondo topics differenti. Il format è quello dell’intervista: i ragazzi fanno tre domande a ospite per una durata media di 15/20 minuti.

Dopo aver già avuto nelle due precedenti edizioni ospiti come Andrea Prencipe, rettore dell’Università Luiss Guido Carli, Andrea Catizone Folena, avvocata sui diritti della persona e delle discriminazioni, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, Carmine Taddeo, filosofo, membro della comunità cristiana LGBT, la terza edizione si prepara ad essere caratterizzata per la presenza di:

– Senatrice Alessandra Gallone, consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini in rappresentanza della quale interviene a Lecce (dialogo su “Ricerca e investimenti del PNRR in Italia”)

– Michele Crisostomo, avvocato, presidente di ENEL dal 2020 al 2023 (dialogo su “ESG e Sostenibilità tecnologica nelle corporate”)

– Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale della Puglia (dialogo su “Pari opportunità nella società e nelle istituzioni”)

– Mario Benedetto, docente Luiss, giornalista, presenta il suo libro “La staffetta” – Luiss University Press (dialogo sul tema del ricambio generazionale e dell’innovazione nelle imprese italiane).

Uno speciale tavolo sarà dedicato poi a “Giovani e volontariato – Debate con le associazioni”,

con Christel Antonazzo, Treno della Memoria, Valeria Capoccello, Amnesty International Lecce, e Sandro Accogli, SEYF / South Europe Youth Forum.

“Lo Spazio rimane il concept grafico dell’evento anche quest’anno – dice Davide indino – in quanto così come le stelle e le galassie più lontane non sono visibili a occhio nudo (e alcune nemmeno con il telescopio o i satelliti), ma esistono ugualmente, così il futuro anche se non è immediatamente visibile, ci attende con delle grandi responsabilità che già da ora devono essere vissute con grande senso del dovere. I giovani di Zona PIP intendono coinvolgere la comunità salentina per accrescere la maturità critica collettiva”.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite.com al link bit.ly/3qws2JE (fino ad esaurimento posti).

Accoglienza dalle ore 20:30. Inizio ore 21.00.

YOUNG’ TALKS 2023 si realizza con il patrocinio di Regione Puglia, Ordine dei Giornalisti della Puglia, Città di Lecce e Rai Puglia e con il supporto del Consiglio Regionale della Puglia, dell’Arcidiocesi di Lecce e di Luiss University Press.