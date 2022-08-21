Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 21 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 297
Provincia di Bat: 42
Provincia di Brindisi: 130
Provincia di Foggia: 126
Provincia di Lecce: 379
Provincia di Taranto: 178
Residenti fuori regione: 60
Provincia in definizione: 4
32.426
Persone attualmente positive
312
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.399.230
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 464.791
Provincia di Bat: 125.329
Provincia di Brindisi: 136.086
Provincia di Foggia: 204.373
Provincia di Lecce: 294.281
Provincia di Taranto: 196.134
Residenti fuori regione: 14.737
Provincia in definizione: 4.878