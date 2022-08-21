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Puglia: 1440609 positivi a test corona virus, incremento di 1216 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

21 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 21 agosto 2022

1.216

Nuovi casi

8.412

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 297
Provincia di Bat: 42
Provincia di Brindisi: 130
Provincia di Foggia: 126
Provincia di Lecce: 379
Provincia di Taranto: 178
Residenti fuori regione: 60
Provincia in definizione: 4
32.426

Persone attualmente positive

312

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.440.609

Casi totali

12.379.452

Test eseguiti

1.399.230

Persone guarite

8.953

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 464.791
Provincia di Bat: 125.329
Provincia di Brindisi: 136.086
Provincia di Foggia: 204.373
Provincia di Lecce: 294.281
Provincia di Taranto: 196.134
Residenti fuori regione: 14.737
Provincia in definizione: 4.878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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