Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



La grande chiusura sarà nel segno della più bella musica italiana da ballare in versione dance. Dopo 3 giorni di degustazioni, sapori tipici, premi alle eccellenze salentine e promozione del territorio, attraverso la gastronomia a km 0 e i sapori tipici della cucina di casa nostra, cala il sipario sull’Arena del Mare di Mancaversa e sulla quinta edizione di M-eat & Sound.

Sul palco arriva Vanny Deejay e il “suo” Bar Italia Musica Italiana, spettacolo dedicato alla musica italiana prodotto da Luxurious Eventi con la partecipazione di Paolo Stefanelli (voce) e l’animazione danzante delle Ragazze Italiane. Dai nostalgici degli Anni 60 ai giovani d’oggi, dai successi senza tempo che hanno segnato le estati di intere generazioni di italiani alle hit del momento, in un grande viaggio musicali fatto di brani magistralmente rivisitati in chiave remix e un vero e proprio show esclusivo, di suoni e ritmi, di luci e scenografie. Quasi due ore di spettacolo in un continuo crescendo di emozioni e sensazioni, dove la storia della musica italiana da ascoltare e ballare, attraverso l’omaggio ai grandi nomi del passato, si snoda in un incastro di momenti resi originali dai remix del suo ideatore Vanny Deejay. Come una grande discoteca a cielo aperto, che diventa un vero contenitore di intrattenimento, con gadget ed incomparabili scenografie, apprezzato in ogni angolo del Salento e di Italia con innumerevoli tappe live.

Apertura dalle ore 19 con gli speaker di Radio System, in diretta radiofonica con interviste, curiosità e intrattenimento; poi spazio ai ringraziamenti degli organizzatori a sponsor e partner che hanno permesso la riuscita dell’evento in un momento di emergenza epidemiologica. Attesi i ringraziamenti dei responsabili dell’Associazione I Train a Comune di Taviano, Regione Puglia e Distretto Produttivo “Puglia Creativa”, così come ai tanti volontari che hanno lavorato alacremente per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’evento e ai partner che hanno sostenuto e valorizzato il progetto. Sempre attiva, fino a notte fonda, l’area gastronomica con prodotti a km0 e tipicità pugliesi da gustare e sorseggiare, tra cui grigliate e arrosti di carni selezionate, conserve e prodotti agricoli bio, i punti ristoro di Birra Agricola e Birra Salento.

L’ingresso sarà gratuito, consentito ai soli possessori di Green Pass (da anni 12 in su) ovvero con certificazione di chiusura ciclo vaccinale, attestazione di tampone negativo effettuato massimo nelle 48 ore precedenti o certificato di guarigione da Covid-19 e obbligo di consumazione all’interno. L’intera manifestazione, oltre a puntare sulla convivialità, la solidarietà e il rispetto ambientale, grazie alle rinnovate partnership con Cuore Amico ed Ecofesta Puglia, nel 2021 vuole garantire il rispetto delle disposizioni nazionali per il contenimento del Covid-19, garantendo la massima sicurezza per tutti i partecipanti.