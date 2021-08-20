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4 Maggio 2026
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Brindisi: oggi il Salento & Puglia Pride Diretta tv

21 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso da Antenna Sud 85:

Una parata color arcobaleno, per una rivendicazione pacifica di libertà sessuale. Il Salento & Puglia Pride di scena a Brindisi sarà in diretta, a partire dalle 18, su Antenna Sud 85. Visibile in tutta la Puglia sul digitale terrestre e anche in streaming, con collegamenti live e ospiti in studio: un appuntamento atteso dalla città di Brindisi e dalla comunità LGBT che, per il Gruppo Editoriale Domenico Distante, diventa momento di informazione e confronto. La parata in diretta, la voce dei protagonisti, la possibilità di seguire, anche da casa, quello che resta un grande momento di riflessione sul tema delle libertà personali e dei diritti.

Appuntamento, quindi, a partire dalle 18 di sabato 21 agosto sul canale 85 del digitale terrestre e in streaming su AntennaSud.com

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