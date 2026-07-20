Di seguito il comunicato:

Storie Italiane Festival inaugura una nuova e speciale sezione dedicata alle lettrici e ai lettori: un esclusivo Book Club online con Sandro Veronesi, tra le voci più autorevoli e amate della letteratura contemporanea italiana.

L’incontro sarà online Martedì 28 luglio 2026 alle ore 17.00 realizzato in collaborazione con Pde, accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso le pagine della sua più recente opera, Caducità pubblicato da La Nave di Teseo, Prenota la tua partecipazione, per informazioni e iscrizioni, contatta Il Ghigno Libreria di Molfetta.

Giunto alla sua XIV edizione, Storie Italiane Festival continua ad ampliare i propri orizzonti. Nato come primo festival indipendente della letteratura della città di Molfetta, grazie all’iniziativa della Libreria Il Ghigno – Un mare di storie, oggi evolve in nuove forme di dialogo e partecipazione, costruendo ponti tra territori, autori e comunità di lettori.

Con questa nuova sezione dedicata ai gruppi di lettura online, il Festival supera i confini geografici per creare uno spazio di confronto e condivisione in cui i libri diventano occasione di incontro, dialogo e riflessione collettiva.

Al centro del primo appuntamento ci sarà Caducità, il volume che raccoglie i trentadue racconti scritti da Sandro Veronesi nell’arco di oltre quarant’anni. Più che una semplice raccolta, il libro rappresenta un autentico atlante della sua narrativa, capace di restituire i temi, le ossessioni e le domande che attraversano tutta la sua opera.

Dalle prime pagine, scritte nel 1983 e rimaste fino a oggi inedite, fino ai testi più recenti, emerge una costellazione di storie dedicate agli affetti familiari, all’amore nelle sue infinite sfumature, alle conquiste e alle perdite, alla musica, allo sport e alle passioni letterarie. Trentadue frammenti narrativi che dialogano tra loro come i capitoli di un unico grande romanzo sull’esperienza umana.

In queste pagine la caducità non è soltanto il destino inevitabile delle cose che passano, ma anche la misura della loro bellezza. Con uno sguardo lucido e profondamente partecipe, Veronesi osserva i suoi personaggi nelle loro fragilità, trasformando ciò che è destinato a finire in materia viva di racconto.

Due volte vincitore del Premio Strega e autore di romanzi entrati nell’immaginario collettivo come Caos calmo e Il colibrì, Sandro Veronesi ha costruito negli anni un’opera narrativa capace di parlare a generazioni diverse di lettori. Da La forza del passato fino a Settembre nero, la sua scrittura ha raccontato con profondità le inquietudini, le trasformazioni e i legami che attraversano il nostro tempo.

L’appuntamento del 28 luglio sarà molto più di una presentazione: sarà l’occasione per entrare nel laboratorio creativo di uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei, ascoltare la sua voce e dialogare direttamente con lui, condividendo riflessioni, domande e suggestioni nate dalla lettura di Caducità. Un incontro pensato per trasformare la lettura in un’esperienza autenticamente condivisa.

Le storie che restano quando tutto passa

Ci sono libri che si leggono e libri che continuano ad accompagnarci nel tempo. Caducità è uno di questi.

Nelle prossime settimane sarà presentato il programma completo della XIV Edizione Summer 2026 di Storie Italiane Festival, con il calendario di tutti gli incontri.

Storie Italiane è il primo festival della letteratura di Molfetta: un percorso di appuntamenti con autori e protagonisti della cultura contemporanea che, anno dopo anno, continua a mettere al centro il valore delle storie, dei libri e della lettura.

Perché le storie continuano a essere il luogo in cui i libri incontrano le persone e la lettura diventa un’esperienza condivisa.

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Storie Italiane, il primo festival di letteratura a Molfetta

14a edizione, summer edition 2026

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