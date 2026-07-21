Manca un mese all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Il 21 agosto la cerimonia di apertura. Oggi il commissario Massimo Ferrarese tiene una conferenza stampa per illustrare la situazione in prossimità dell’evento sportivo che è anche, per Taranto, una finestra sul futuro, almeno in tema di impiantistica sportiva.

Il conto alla rovescia è arrivato a una data significativa.

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Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto:

Secondo Puglia Promozione, il 69% dei turisti che scelgono la Puglia come meta per le proprie vacanze partecipa regolarmente a degustazioni di prodotti tipici, e l’85% di essi esprime un giudizio di alta qualità verso questa offerta. Inoltre, il turista enogastronomico mostra una spiccata propensione culturale, partecipando maggiormente a visite guidate (53% contro il 40% della media generale) e mostre.

In un momento storico in cui la provincia di Taranto ridefinisce i propri asset di sviluppo economico e punta con decisione sulla valorizzazione delle proprie risorse identitarie, i prossimi Giochi del Mediterraneo si prospettano dunque come una vetrina di promozione turistico- culturale del territorio senza precedenti. Un’occasione unica, per promuovere le eccellenze enogastronomiche del paniere agroalimentare del tarantino.

<<I Giochi del Mediterraneo- commenta il Presidente di Confcommercio Taranto Giuseppe Spadafino- rappresentano l’occasione per posizionare Taranto come capitale dell’eccellenza a tavola, recentemente celebrato anche dal sigillo UNESCO alla Cucina Italiana. La provincia di Taranto offre un mosaico di sapori che trovano nella dieta mediterranea la loro sintesi più autentica. Le attività della ristorazione, e sempre di più anche i bar con i loro format innovativi (bistrot, cocktail bar, etc.), mantengono un forte legame con il territorio e con le produzioni eno-agroalimentari locali; la nostra ristorazione a prescindere che sia di tradizione o ispirata alle nuove formule, fa ampio uso dei prodotti del territorio e per tale ragione con i nostri presidenti di FIPE Ristoranti/Bar abbiamo pensato ad un messaggio di benvenuto che divulgheremo attraverso il nostro circuito durante i Giochi del Mediterraneo>>.

Facendo seguito al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Confcommercio e il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, rappresentato dal presidente Massimo Ferrarese e dal direttore generale Carlo Molfetta, le strutture aderenti a FIPE Confcommercio Taranto potranno utilizzare il logo ufficiale dei Giochi. L’autorizzazione all’utilizzo del marchio è stata concessa per il tramite del vicepresidente del Comitato organizzatore, Sandro Esposito, e del direttore dell’area Marketing, Riccardo Montefusco.

Per Antonio Salamina e Paolo Barivelo, rispettivamente Presidenti di FIPE Ristoranti e Bar, i Giochi sono una straordinaria opportunità per capitalizzare il flusso internazionale dei giochi. Un’occasione per raccontare la nostra terra attraverso il buon cibo, il buon vino, le produzioni locali, trasformando un evento sportivo in un volano duraturo di sviluppo economico, occupazionale e identitario per l’intera area ionica anche per il futuro. Per tali ragioni si è chiesto agli operatori del settore che non si trascuri di presentare piatti, preparazioni, e vini che raccontino la nostra terra ai turisti e agli ospiti dei Giochi. I pubblici esercizi che ‘sposeranno questa filosofia’ esporranno dall’ 1 agosto al 15 settembre una locandina ‘Med Games, local tasties– Giochi mediterranei, sapori locali’ sulla quale ogni attività, in uno spazio lasciato bianco, gli operatori potranno liberamente inserire la loro proposta di degustazione, un piatto tipico o un drink rigorosamente local. Esempio: se il ristorante scrive ‘Riso, patate e cozze’ significa che l’avventore potrà ordinare quel piatto durante il periodo indicato.

Il legame tra grandi eventi ed economie locali trova una sponda scientifica nei dati nazionali e regionali sul turismo di qualità. Secondo il recente Rapporto Strategico “Il valore della filiera agroalimentare per il Sistema Paese” di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) presentato al Forum di Bormio, l’agroalimentare è il primo settore economico della nazione con 81,6 miliardi di euro di valore aggiunto e un’incidenza record sul PIL del 4,2%.

<<Dati confermano che – afferma Tullio Mancino, direttore generale di Confcommercio Taranto – il cibo e il vino sono i veri motori dell’esperienza di viaggio. I Giochi del Mediterraneo attireranno nel nostro comprensorio migliaia di atleti, tecnici, giornalisti e visitatori provenienti da oltre venti Paesi del bacino mediterraneo, caratterizzati da un segmento di pubblico internazionale e ad alta capacità di spesa. In questo contesto, il paniere d’eccellenza della terra ionica — tutelato dal marchio territoriale Terra Ionica, dalle DOP, dalle IGP e dai Presìdi Slow Food — deve diventare il principale biglietto da visita dell’accoglienza. Le delegazioni e i visitatori avranno l’opportunità di scoprire l’eccellenza del Primitivo di Manduria DOP/DOC, il sapore autentico del Capocollo di Martina Franca IGP, la dolcezza delle Clementine del Golfo di Taranto IGP. Senza dimenticare l’identità più profonda del nostro mare: la storica Cozza Tarantina Marchio Slow Food, simbolo culinario della Città ospitante.>>