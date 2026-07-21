Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13. Si fa riferimento a “precipitazioni previste per oggi 21/07/2026: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a
puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.
Precipitazioni previste per domani 22/07/2026: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio odierno: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia. Rischio domani: immagine sotto, fonte protezione civile della Puglia.