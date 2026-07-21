I cantieri per la realizzazione del sistema Brt sono in corso anche in Puglia. Sono finalizzati al trasporto pubblico locale con mezzi all’avanguardia e linee adeguate. Che si svolgono pur sempre nelle strade cittadine. Vanno adeguati i tracciati sotterranei, per la costruzione ad esempio delle linee elettriche finalizzate a supportare lo svolgimento delle corse dei pullman di città del bus rapid transit. I cantieri sono pesantemente in corso, anche in varie città pugliesi: Bari, Taranto, Lecce. Ed è il caos per il traffico urbano. Non solo. Ieri a Bari è andata in scena una manifestazione di cittadini in cui si rivendica la presenza, piuttosto, di più alberi anziché tagliarne.
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Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità:
– Via Matteotti: nel tratto compreso tra Via Regina Margherita e Corso Due Mari.
– Via Regina Margherita: nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III.
– LINEE DIREZIONE PORTO MERCANTILE/TAMBURI: giunte su C.so Umberto non svoltano a sinistra su Via Regina Margherita ma proseguono dritto e svoltano a sinistra su Corso Due Mari, a destra sul Ponte Girevole e riprendono i consueti percorsi. La linea 5 invece non svolta sul Ponte Girevole ma prosegue dritto su C.so Due Mari – Lungomare sino alla fermata del capolinea.
– LINEE DA PORTO MERCANTILE/TAMBURI – DIREZIONE CITTÀ NUOVA: giunte sul Ponte Girevole, non proseguono su via Matteotti ma svoltano a destra su Corso Due Mari, a sinistra sul Lungomare Vittorio Emanuele III e proseguono sui consueti percorsi. Per effetto di tale deviazione sarà effettuata la fermata del capolinea della linea 5 sul Lungomare per tutte le linee (ad eccezione della linea Park&Ride Democrate) che proseguirà su Via Anfiteatro per il consueto percorso.
Le deviazioni saranno indicate sulle fermate temporaneamente soppresse e sulle paline intelligenti.