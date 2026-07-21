I cantieri per la realizzazione del sistema Brt sono in corso anche in Puglia. Sono finalizzati al trasporto pubblico locale con mezzi all’avanguardia e linee adeguate. Che si svolgono pur sempre nelle strade cittadine. Vanno adeguati i tracciati sotterranei, per la costruzione ad esempio delle linee elettriche finalizzate a supportare lo svolgimento delle corse dei pullman di città del bus rapid transit. I cantieri sono pesantemente in corso, anche in varie città pugliesi: Bari, Taranto, Lecce. Ed è il caos per il traffico urbano. Non solo. Ieri a Bari è andata in scena una manifestazione di cittadini in cui si rivendica la presenza, piuttosto, di più alberi anziché tagliarne.

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Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità:

Kyma Mobilità informa l’utenza che, in relazione ai lavori per la realizzazione delle linee elettriche portanti della rete BRT (Bus Rapid Transit), con l’Ordinanza Dirigenziale di Polizia Locale n. 467 del 18/07/2026, sono state istituite interdizioni al traffico veicolare dal 21 luglio 2026 all’8 agosto (e fino a fine esigenze) su:

– Via Matteotti: nel tratto compreso tra Via Regina Margherita e Corso Due Mari.

– Via Regina Margherita: nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III.