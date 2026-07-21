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Brt: quanto fa arrabbiare i cittadini, anche in Puglia. Ieri a Bari protesta, ci vogliono alberi Taranto: cantieri, da oggi interdizioni al traffico in tratti di via Matteotti e via Regina Margherita

21 Luglio 2026
bus Kyma Mobilita su Ponte

I cantieri per la realizzazione del sistema Brt sono in corso anche in Puglia. Sono finalizzati al trasporto pubblico locale con mezzi all’avanguardia e linee adeguate. Che si svolgono pur sempre nelle strade cittadine. Vanno adeguati i tracciati sotterranei, per la costruzione ad esempio delle linee elettriche finalizzate a supportare lo svolgimento delle corse dei pullman di città del bus rapid transit. I cantieri sono pesantemente in corso, anche in varie città pugliesi: Bari, Taranto, Lecce. Ed è il caos per il traffico urbano. Non solo. Ieri a Bari è andata in scena una manifestazione di cittadini in cui si rivendica la presenza, piuttosto, di più alberi anziché tagliarne.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità:

Kyma Mobilità informa l’utenza che, in relazione ai lavori per la realizzazione delle linee elettriche portanti della rete BRT (Bus Rapid Transit), con l’Ordinanza Dirigenziale di Polizia Locale n. 467 del 18/07/2026, sono state istituite interdizioni al traffico veicolare dal 21 luglio 2026 all’8 agosto (e fino a fine esigenze) su:
– Via Matteotti: nel tratto compreso tra Via Regina Margherita e Corso Due Mari.
– Via Regina Margherita: nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Lungomare Vittorio Emanuele III.
Pertanto, i percorsi delle linee bus urbane e suburbane subiranno le seguenti modifiche:

– LINEE DIREZIONE PORTO MERCANTILE/TAMBURI: giunte su C.so Umberto non svoltano a sinistra su Via Regina Margherita ma proseguono dritto e svoltano a sinistra su Corso Due Mari, a destra sul Ponte Girevole e riprendono i consueti percorsi. La linea 5 invece non svolta sul Ponte Girevole ma prosegue dritto su C.so Due Mari – Lungomare sino alla fermata del capolinea.
– LINEE DA PORTO MERCANTILE/TAMBURI – DIREZIONE CITTÀ NUOVA: giunte sul Ponte Girevole, non proseguono su via Matteotti ma svoltano a destra su Corso Due Mari, a sinistra sul Lungomare Vittorio Emanuele III e proseguono sui consueti percorsi. Per effetto di tale deviazione sarà effettuata la fermata del capolinea della linea 5 sul Lungomare per tutte le linee (ad eccezione della linea Park&Ride Democrate) che proseguirà su Via Anfiteatro per il consueto percorso.
Le deviazioni saranno indicate sulle fermate temporaneamente soppresse e sulle paline intelligenti.

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