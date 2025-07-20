Di Nino Sangerardi:

La città è stata scelta per rappresentare la forza della Cosa nella produzione cinematografica denominata I Fantastici 4.

“Una nuova, straordinaria opportunità per Matera– afferma Margherita Sarli, direttrice dell’Azienda per il turismo Basilicata– selezionata da Disney Italia come una delle quattro città simbolo per celebrare l’uscita nelle sale italiane del film “Marvel I Fantastici 4″”.

Con Napoli, Torino e Alghero, anche Matera entra a far parte di questo progetto esclusivo che fonde intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio.

Il personaggio assegnato a Matera è la Cosa, simbolo di forza e resilienza, ” perfetto per raccontare l’essenza più autentica della città dei Sassi. La sua potenza, scolpita nella pietra, richiama le radici millenarie della città e la solidità delle sue architetture rupestri, rendendo Matera la cornice ideale per rappresentare questo iconico supereroe Marvel”.

“La scelta di Disney, che ringraziamo – rileva Sarli – conferma la reputazione della città di Matera, ormai iconica e capace di attrarre grandi player per progetti artistici importanti”.

L’installazione è stata posizionata in uno dei luoghi più evocativi della città: Piazza San Pietro Caveoso. Sito panoramico tra i più amati e riconoscibili, che offrirà uno scenario mozzafiato per la scultura temporanea a forma di 4, reinterpretata per evocare la materia e la forza della terra, in omaggio al potere della Cosa e alla geografia unica di Matera.

Grazie al coinvolgimento di Apt Basilicata e del Comune di Matera e al supporto di Disney, l’iniziativa mira a promuovere il patrimonio artistico e paesaggistico della città attraverso un linguaggio universale che unisce cinema e creatività.

La città dei Sassi avrà così la possibilità di “raccontarsi a un pubblico globale, diventando protagonista di una narrazione visiva che celebra l’identità locale attraverso i miti della cultura pop contemporanea”.