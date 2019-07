Gallipoli: quarta tappa di Battiti live

Di seguito il comunicato diffuso da Radionorba:

Domenica 21 luglio è in programma la quarta e penultima tappa del Radionorba Battiti Live. L’appuntamento è poco dopo le ore 21 nell’area portuale di Gallipoli. L’ultima volta nella città bella fu nel 2015: Gallipoli è una delle tappe più frequenti nelle 17 edizioni di Battiti, è infatti la sesta volta che Radionorba porta il suo tour nella perla dello Jonio.

E ci arriva con grande entusiasmo dopo un altro grande strepitoso risultato ottenuto mercoledì scorso con la messa in onda su Italia1 della puntata di Brindisi. Ancora una volta Battiti Live ha superato di gran lunga la media degli ascolti della prima serata della rete Mediaset. Complessivamente sono state 6.673.000 le persone che hanno seguito il programma, con una permanenza media di oltre 30 minuti. Nei 137 minuti della trasmissione sono stati invece 1.480.000 i telespettatori che non hanno mai cambiato canale, un dato straordinario. Battiti Live mercoledì scorso è stato il terzo programma più visto della prima serata, superando nel prime time persino la rete ammiraglia della Rai. E’ stata inoltre la trasmissione più vista in assoluto dagli uomini tra i 25 e i 44 anni e dai pre teenagers tra gli 8 e i 14 anni, e la seconda più vista tra le donne tra i 15 e i 44 anni. “Siamo felici e consapevoli che stiamo facendo numeri di altissimo livello”, commenta il presidente di Radionorba Marco Montrone.

Per vedere in onda su Italia1 la tappa di Gallipoli bisognerà attendere il 31 luglio, ma intanto c’è da vivere una grande serata in piazza.

Partiamo da un grandissimo della musica italiana, un cantante con oltre 20 anni di carriera alle spalle, Nek. A Trani, la scorsa settimana, è stato protagonista di un live coinvolgente, non sarà da meno questa settimana a Gallipoli, dove proporrà certamente il suo ultimo singolo, “Alza la radio”, e poi un paio di perle del suo ricchissimo repertorio.

Particolarmente gradita al pubblico di Gallipoli è la presenza di Achille Lauro, l’astro nascente della musica italiana, che si è fatto conoscere dal grande pubblico quest’anno con “Rolls Royce”.

A Gallipoli ci sarà anche Fred De Palma, giovane rapper che anche quest’anno sta conquistando le classifiche con il singolo “Una volta ancora”, sempre in coppia con la pop star latina Ana Mena.

Chiude (per il momento) l’elenco delle novità la cantante e attrice Arianna, tornata alla ribalta di recente per la partecipazione al videclip di “Bella vita”, il nuovo pezzo del grande Shaggy.

Esordio stagionale sul palco di Battiti per Emis Killa, con i brani inediti del suo ultimo album “Supereroe Bat Edition”. Ci saranno poi Vegas Jones con il suo nuovo singolo, “Puertosol”, Mondo Marcio con “Angeli e Demoni”, che l’ha visto collaborare con Mina, Baby K con il tormentone “Playa”, Shade con “La hit dell’estate” e i suoi brani di successo degli ultimi anni. Ci sarà il vincitore di Amici Alberto Urso, ci saranno grandissimi nomi della musica italiana, dagli Stadio a Gigi D’Alessio, passando per Dolcenera. Ci sarà una delle formazioni più amate dai giovani,Benji & Fede, con il loro ultimo brano, “Dove e quando”. E poi si ballerà tanto, con la discoteca italiana di Gabry Ponte e l’animazione di Mamacita. E chissà, come detto, che non ci siano ulteriori colpi di scena nel cast poco prima dell’inizio dello show.

“Come ho già avuto modo di dire, siamo nel cuore della musica, nel cuore dell’estate e nel cuore del Salento, quindi nulla è impossibile”, aggiunge il presidente di Radionorba Marco Montrone. “Teniamo indistintamente a tutte le tappe, abbiamo fatto del nostro meglio per garantire in tutte le città il massimo della qualità, sia dal punto di vista artistico che tecnico. Gallipoli però è tra le città che ha ospitato per il maggior numero di volte il nostro tour, sin dal 2005, e ci teniamo a dare il meglio di noi. Sarà un bellissimo show, in una bellissima città, la città che per prima ha fatto comprendere alla Puglia che il turismo poteva rappresentare una risorsa. E noi, rilanciando l’immagine di Gallipoli in tv, intendiamo dare un ulteriore contributo alla promozione della nostra terra”.

“Ancora un week end con la musica nelle nostre belle piazze”, sottolinea l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone. “Gallipoli ospita la quarta tappa di Battiti Live con le star della musica pop che attirano tantissimi fans. La città, che da aprile a novembre ospita la mostra al Castello “Lampante. Gallipoli città dell’olio”, è in pieno fermento culturale: ha ospitato il Festival Internazionale delle arti e alcuni appuntamenti della nona edizione del Salento Book Festival, che da giugno prosegue fino al 26 agosto. E ancora musica con due festival: Sud Est Indipendente e Sottosopra Fest, uno dei festival hip hop più importanti in Italia. Tutti aspettano poi la Solennità di Maria SS.ma Assunta in cielo: la Confraternita coniuga l’aspetto religioso della ricorrenza con alcune iniziative di festa civile per valorizzare la ricorrenza in pieno estate (Ferragosto) e per accogliere i numerosi turisti che affollano in particolare il centro storico di Gallipoli. Chiusura con il botto a con la Settimana della Cultura del Mare, un evento turistico e culturale che punta a valorizzare la “risorsa mare”, l’elemento principe della nostra Puglia, attraverso le arti, i saperi e le tradizioni. Insomma Gallipoli sta valorizzando in questa estate 2019 non solo il suo splendido mare, ma anche i suoi monumenti e la sua vocazione culturale con tanti eventi e iniziative”.

“Battiti Live fa rima con successo: per questo motivo, a nome della città tutta, sono orgoglioso di confermare questo grande appuntamento nella città bella, così come definita per antonomasia”, aggiunge il sindaco di GallipoliStefano Minerva. “Nella splendida cornice del nostro porto, tra le mura urbiche e il blu del nostro mare, siamo pronti ad accogliere la manifestazione che conquista l’intero territorio nazionale. Battiti Live vuol dire divertimento, vuol dire estate e vuol dire spettacolo gratuito per tutti. Attendiamo con ansia di vedere Gallipoli ballare al ritmo delle più belle canzoni dell’estate 2019”.

Lo show anche quest’anno andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv, mentre il 31 luglio andrà in onda in differita su Italia1. Poi naturalmente andrà in diretta sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it , e potrà essere seguito e commentato sui social con l’hastag #battitilive.

Lo show, organizzato con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Gallipoli, inizierà alle 21 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud Marco Guacci e Claudia Cesaroni con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest’anno i partner dell’evento sono Tim, Fiat, Coca Cola Future Legend, Nuii, Carta Wow, Doke Famila, Nintendo Switch e Acqua Amata, hair stylist ufficiale Wella. L’ingresso è come sempre gratuito.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2018 ha toccato quota 815mila ascoltatori nel giorno medio e con Radionorba Music ha sfiorato il milione, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 18% dell’indagine annuale TER 2018 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania, parte di Lazio e Calabria. L’emittente, oltre alla sede principale di Conversano, ha sedi in tutti i capoluoghi di provincia pugliesi e a Roma, vari studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 5 mila chilometri di ponti radio e 74 frequenze

Radionorba Tv anche per il 2018 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di sintonizzazione del canale è possibile visitare il sito www.radionorba.it