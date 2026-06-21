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Sarà una lunga estate calda? Per ora inizia con otto città campione in codice rosso, Bari in giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

21 Giugno 2026
milano palazzo marino

“La lunga estate calda” del 1958 è un film con Paul Newman. Uno dei più belli nella storia del cinema. La lunga estate calda è ciò che si prospetta dal primo giorno, cioè oggi. Dal punto di vista meteorologico sono otto su ventisette le città italiane campione in tema di ondate di calore, prese a riferimento dal ministero della Salute per i relativi bollettini.

Oggi otto città campione sono in allerta rossa: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In arancione Frosinone, Latina, Pescara, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. In codice giallo Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

(foto: Milano, palazzo Marino)

 

 

 

 


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