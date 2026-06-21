“La lunga estate calda” del 1958 è un film con Paul Newman. Uno dei più belli nella storia del cinema. La lunga estate calda è ciò che si prospetta dal primo giorno, cioè oggi. Dal punto di vista meteorologico sono otto su ventisette le città italiane campione in tema di ondate di calore, prese a riferimento dal ministero della Salute per i relativi bollettini.

Oggi otto città campione sono in allerta rossa: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In arancione Frosinone, Latina, Pescara, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. In codice giallo Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

(foto: Milano, palazzo Marino)